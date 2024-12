La Juventus sta lentamente recuperando i giocatori infortunati, ma la situazione di Arkadiusz Milik rimane un grande punto interrogativo. L’attaccante polacco, fermo da giugno a causa della rottura del menisco, ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici per risolvere il problema. Inizialmente si era parlato di un possibile ritorno in campo a dicembre, ma secondo quanto riportato dalla giornalista Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, il rientro del bomber potrebbe slittare ulteriormente a gennaio: “Milik è un grande punto interrogativo, dovremmo rivederlo per gennaio, sicuramente entro la fine dell’anno non sarà disponibile”.

Nessuna alternativa in avanti

L’assenza di Arek Milik è un problema significativo per la Juventus, che al momento non dispone di un’alternativa naturale a Dusan Vlahovic. Quando l’attaccante serbo è stato fuori per turnover o per problemi fisici, quindi Thiago Motta ha dovuto sperimentare soluzioni alternative, impiegando giocatori come Timothy Weah, Teun Koopmeiners e Weston McKennie. Tuttavia, nessuno di loro ha le caratteristiche di un vero centravanti e questo sta diventando un problema sempre più pressante per la squadra bianconera.

Dopo mesi di stop e due interventi chirurgici, bisognerà valutare sia la forma fisica di Milik e la sua capacità di reggere il ritmo delle partite. Questo scenario, unito ai tanti impegni della seconda parte della stagione che la Juventus si appresta ad affrontare, potrebbe spingere il club a intervenire sul mercato nel mese di gennaio per assicurarsi un nuovo attaccante.

Il punto sul mercato

L’idea di acquistare un centravanti di riserva non è dunque da escludere. La Juventus non può permettersi di rimanere scoperta in un ruolo chiave come quello di punta centrale, soprattutto se i tempi di recupero di Milik dovessero prolungarsi ulteriormente.

Parallelamente alla questione attaccante, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà chiamato a risolvere anche altri nodi importanti.

La Juventus dovrà sostituire Bremer e Cabal, due elementi chiave della difesa bianconera, motivo per cui il mercato di gennaio si preannuncia particolarmente impegnativo. Tuttavia, l’attenzione dovrà essere rivolta anche al reparto offensivo, perché fornire a Thiago Motta una rosa completa e bilanciata sarà fondamentale per affrontare una stagione lunga e ricca di sfide.