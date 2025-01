Secondo quanto riferito su X dal giornalista esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, Andrea Cambiaso starebbe dialogando con il Manchester City senza però spingere per voler lasciare a tutti i costi la Juventus.

Romano: 'Cambiaso non sta spingendo per andare via, lui ama il club e sta solo parlando col City'

Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio account X nel quale spiega con chiarezza quella che sarebbe l'evoluzione della trattativa Manchester City-Juventus per Cambiaso e soprattutto la posizione che avrebbe preso il calciatore nei confronti dei bianconeri: "Il Manchester City ha parlato con gli agenti del classe 2000, hanno discusso in merito al contratto ma voglio sottolineare una cosa importante per i tifosi bianconeri, Cambiaso non sta spingendo per andare via.

Lui ama la Juve, il calcio italiano ed è un giocatore molto serio. È ovvio però che se ti chiama il Manchester City non gli attacchi in faccia frettolosamente, credo sia chiaro questo. Stanno parlando ma ripeto, il calciatore non spinge per andare via ma semplicemente sta ascoltando un'opportunità che arriva dal mercato. La conversazione comunque è stata positiva e si baserebbe su un contratto da cinque anni più uno opzionabile".

Romano ha poi continuato sottolineando: "Cambiaso fa parte della nazionale italiana, può giocare a sinistra come a destra e piace per questo particolarmente a Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo lo considera un elemento per il presente e per il futuro oltre che un grande talento, tutte idee che però che nutre anche la Juventus.

Perciò bisognerà vedere come continueranno i dialoghi tra le parti evidenziando però una cosa, la trattativa fra i club non è neanche iniziata. Quindi c'è da essere pazienti, vedere quanto il Manchester City offrirà e soprattutto per quale finestra di mercato, se per questa invernale o per la prossima".

I tifosi della Juventus a Romano: 'Sarebbe bello se un calciatore ogni tanto rinunciasse anche a offerte simili'

Le parole dette da Romano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Capisco le varie necessità finanziare del calcio moderno. Ma il bello di questo sport è anche avere giocatori legati alla squadra che rimangono a dispetto di offerte irrinunciabili", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Sì, tutto molto bello, ma se ti arrivano offerte del genere per un giocatore diventa difficile rifiutare... Questo non nega che sia un professionista serio non spinge, ma nemmeno farà resistenza per partire, ecco".