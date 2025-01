Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Paganini su TMW Radio la Juventus sarebbe particolarmente attiva per il mercato di gennaio ed avrebbe messo nel mirino i nomi di Fikayo Tomori del Milan e Joshua Zirzkee del Manchester United. Anche il giornalista Dario Pellegrini sul proprio account X ha poi confermato la traccia che vorrebbe il club bianconero a lavoro per trovare una quadra in merito al possibile acquisto del centravanti olandese.

Paganini: 'Zirzkee e Tomori sono nomi caldi e pronti per il mese di gennaio'

Il giornalista della Rai Paolo Paganini è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando dei nomi seguiti per il mercato di gennaio dalla Juventus ha detto: "Zirkzee e Tomori sono i nomi caldi.

Sono due profili pronti per gennaio per la Juve. Per Tomori la linea è quella di ricostruire la coppia con Kalulu, poi Zirkzee lo ha saputo valorizzare Motta ed è per questo che lo vorrebbe. Se parli con lo United devi però tirare fuori i soldi, così come per Tomori. per questo la Juve sta cercando operazioni in uscita, vedi Fagioli, per finanziare queste entrate".

Paganini si è poi focalizzato sulle voci di mercato che vorrebbero l'Inter pronta a cedere Davide Frattesi nella sessione di rafforzamento invernale: secondo il giornalista quindi, la società nerazzurra non dovrebbe privarsi del centrocampista ex Sassuolo per mantenere quell'equilibrio che la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto negli ultimi mesi.

Questo anche al netto dell'interessamento che la Roma di Claudio Ranieri avrebbe manifestato nei confronti del mediano cresciuto proprio nella primavera giallorossa.

Parlando infine del capitolo inerente Giacomo Raspadori, Paganini ha sottolineato come la volontà di Conte di voler trattenere l'attaccante al Napoli cozzerebbe con la voglia dello stesso Raspadori di andare via per cercare una squadra che gli possa dare più spazio.

Per il giornalista, se la Juventus non riuscisse a chiudere l'affare Zirzkee, allora potrebbe tornare sul classe 2000 cosi come la Roma, sempre alla ricerca di un attaccante per gennaio.

Juventus, Pellegrini: 'Zirzkee sta spingendo tantissimo per riunirsi al suo vecchio allenatore Thiago Motta'

Del mercato in entrata della Juventus per gennaio ha scritto su X anche il giornalista Dario Pellegrini: "Situazione attaccanti: in Francia sostengono che il PSG chieda 60 milioni per Kolo Muani.

Cercherò di capire se è la valutazione reale però, in tal caso, lascerei perdere. Come anticipato più di un mese fa, Zirkzee spinge tantissimo per riunirsi a Thiago Motta. Qualcuno adesso sosterrà che servano prima dei difensori e, seppur sia una frase retorica, qui troverete un valido alleato".