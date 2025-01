Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero della Juventus e dell'insistenza con la quale Thiago Motta sta schierando in campo Teun Koopmeiners: una scelta incomprensibile secondo Tacchinardi, viste soprattutto le ultime prestazioni negative fatte dall'olandese. L'ex centrocampista ha poi parlato del possibile affare con il City per Cambiaso.

Tacchinardi: 'Koopmeiners? Continua a non piacermi, è un corpo estraneo e non sta rendendo per quanto pagato'

L'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando di Koopmeiners ha detto: "Continua a non piacermi, non sta rendendo per quanto è stato pagato, sembra un corpo estraneo e non capisco come mai debba stare sempre in campo.

Motta sta provando in tutte le maniere a fargli avere una reazione, ma non vedo lo stesso trattamento per altri calciatori. Ad esempio Douglas Luiz non aveva giocato nelle ultime uscite con i bianconeri e mi domando perché poi è stato di nuovo messo in panchina contro l'Atalanta. Era Koopmeiners che contro la squadra di Gasperini doveva stare fuori, non il brasiliano. Onestamente non mi sta piacendo la gestione né dell'olandese né dell'ex Aston Villa".

Tacchinardi ha poi continuato la sua analisi concentrandosi su Douglas Luiz: "Perché non gli diamo tre partite consecutive per vedere quanto vale davvero questo calciatore? in estate è stato pagato tanto ma sento ancora che non è pronto, che è scarso o non è da Juventus.

Eppure col Torino l'ho visto davvero bene".

L'ex calciatore si è poi focalizzato sulle indiscrezioni che vorrebbero il Manchester City intenzionato a presentare un'offerta per Andrea Cambiaso: "Io a 60/65 milioni di euro lo venderei. Sono tanti soldi, un po' come Tonali che venne acquisito per una cifra vicino agli 80. Certo, perderesti un calciatore forte, però con un tesoretto simile riesci a comprare 3 o 4 calciatori già a gennaio.

In quel caso deve essere bravo Giuntoli ad avere delle alternative ma penso che la cessione di Cambiaso può davvero far saltare il banco".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Tacchinardi: 'Gestione di alcuni calciatori incomprensibile'

Le parole di Tacchinardi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Sono d'accordo con Tacchinardi, siamo tutti perplessi su questa gestione incomprensibile e senza senso.

Sin dal minuto 1. Così come per Danilo e tanti altri", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La gestione dei cambi è tragica e purtroppo anche la fascia. Gatti si poi no, Cambiaso si poi no, Fagioli si poi no, Thuram si poi no adesso di nuovo si, Luiz mai visto, Koopmeiners si a prescindere anche se fa male in una posizione sbagliata, Danilo lasciamo perdere come è stato gestito".