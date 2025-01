Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato al canale Youtube di QSVS della Juventus, indicando il tecnico dei bianconeri Thiago Motta come il primo responsabile dei tanti pareggi ottenuti dalla compagine piemontese. Dell'1 a 1 in rimonta subito dalla vecchia signora in trasferta contro l'Atalanta ha scritto su X anche il giornalista Paolo Rossi.

Juve, Ravezzani: 'Il primo responsabile dei 13 pareggi in campionato è Motta, non da alla squadra rabbia e voglia di vincere'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha registrato un video sul canale Youtube di QSVS dedicato al pareggio ottenuto in campionato dalla Juventus contro l'Atalanta: "Dobbiamo cercare di capire qual è il problema che attanaglia la squadra bianconera e trovare intanto un primo responsabile che è l'allenatore.

Perché è l'allenatore deve dare due doti ad una squadra fondamentali, la grinta, la determinazione, la voglia, la rabbia di difendere un risultato e anche la situazione tattica in campo perché questo avvenga. Mi pare che Thiago Motta da questo punto di vista sia deficitario in entrambi i casi"

Ravezzani ha continuato: "La Juventus va a giocare a Bergamo una partita in cui viene aggredita e resiste bene nei primi 20 minuti, poi la riequilibra, poi nel secondo tempo mette all'angolo l'Atalanta, segna meritatamente il gol del vantaggio e a quel punto comincia ad avere paura. Comincia ad avere paura, ad arretrare il baricentro, ora è ovvio che qualsiasi squadra che subisce un gol si riversi in attacco, così come ovvio che la squadra in vantaggio deve sapere sigillare la propria area di rigore per essere pronta a ripartire per colpire e raddoppiare.

Cose che la Juventus praticamente non ha mai fatto".

Il giornalista ha infine sottolineato: "È evidentemente che la squadra non ha quelle caratteristiche mentali per reggere la pressione di un avversario che cerca di rimontare. Non ha certamente un difensore importante come Bremer, ma questo non giustifica il fatto che la Juventus prenda sempre gol.

Perché tutte le altre squadre del campionato non hanno Bremer e dobbiamo dire la verità, per esempio".

Juventus, Rossi: 'Ennesima rimonta subita, non si riesce a dare una spallata all'avversario anche quando ci sono i presupposti'

Del pareggio ottenuto dalla Juventus in casa dell'Atalanta ha scritto nelle scorse ore sul proprio account X anche il giornalista sportivo Paolo Rossi: "Ennesima rimonta subita, non riusciamo a dare la spallata anche quando ci sono i presupposti. Ma qualcosa si sbaglia sempre in area e quando dopo il vantaggio è stata una prova di forza han creato più loro. Ma tanti positivi: Yildiz, McKennie e Kalulu top".