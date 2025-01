Il Crotone sembra aver cambiato marcia nelle ultime 14 giornate, andando a scalare la classifica de Girone C. La squadra calabrese, con 45 reti siglate, è attualmente il migliore attacco dei tre gironi di Lega Pro. A trascinare il reparto avanzato della squadra di Emilio Longo è l'attaccante Marco Tumminello, autore di 12 gol e 4 assist in 20 gare. I calabresi si confermano squadra di vertice: nella gara dello scorso weekend sono riusciti a vincere per 3-0 in casa del Trapani.

Crotone, l'attacco è l'arma in più

Al netto delle 33 reti incassate, il Crotone continua ad ottenere punti e vittorie, soprattutto in trasferta.

I rossoblù non perdono in trasferta dallo scorso 12 ottobre, si trattava della gara Monopoli-Crotone conclusa con il punteggio di 1-1. Da quel match il Crotone ha ottenuto numerose vittorie, tre consecutive nell'ultimo periodo (Turris, Team Altamura e Trapani), salendo a quota 36 punti in classifica con l'attuale quinto posto insieme al Potenza. Oltre alle 12 reti siglate da Marco Tumminello il Crotone ha potuto contare in questa stagione sulle 9 reti di Enrico Oviszach, sulle 7 reti di Guido Gomez e sulle 5 reti di Jonathan Silva.

Una difesa da rivedere

Il reparto difensivo rimane il punto debole del Crotone. Le 33 reti subite hanno portato la squadra, soprattutto nelle prime nove giornate, a perdere diversi punti soprattutto in casa.

Il dato è migliorato soprattutto nelle ultime 10 sfide affrontate dai calabresi. Il Crotone ha incassato 10 reti, rispetto alle 23 delle prime 12 giornate. Anche la media punti del Crotone, nelle prime nove giornate pari a circa 1 punto per gara, è passata nelle ultime dieci gare all'attuale media di 2.1. L'unica sconfitta delle ultime 14 gare è quella relativa all'ultima sfida dell'Ezio Scida del 2024, Crotone-Casertana 2-3.

Crotone, si attendono rinforzi dal calciomercato

Nelle prossime ore la rosa del Crotone potrebbe accogliere qualche volto nuovo. L'ultimo profilo accostato alla squadra di Emilio Longo è quello dell'esterno offensivo Mario Vilardi di proprietà del Napoli. Il calciatore, classe 2005, è attualmente in prestito al Potenza. A centrocampo il nome seguito rimane quello di Giulio Frisenna, calciatore in uscita dal Messina.

Sulle sue tracce, oltre al Crotone, ci sarebbe anche la Juventus Next Gen. In uscita tra le fila dei calabresi ci sarebbe il portiere Andrea Sala: in caso di partenza del calciatore ex Catanzaro in Calabria arriverebbe il 21enne Jacopo Sassi, attualmente in prestito al Modena ma di proprietà dell'Atalanta.

Squadra a riposo

In queste ore la squadra del Crotone sta godendo di alcuni giorni di riposo dopo la trasferta di Trapani. Il gruppo squadra si ritroverà mercoledì 15 gennaio presso il Centro Sportivo Antico Borgo per la ripresa degli allenamenti. Non farà parte della prossima sfida del 20 gennaio a Messina il difensore centrale Riccardo Cargnelutti, diffidato e ammonito al Provinciale di Trapani che salterà la gara per squalifica.