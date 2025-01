Vigilia di Champions League per la Juventus, che domani sera 29 gennaio sarà impegnata nell'ultima delicata sfida del girone unico contro il Benfica dell'ex Angel Di Maria. Thiago Motta dovrebbe tornare ad affidarsi a Vlahovic e Conceicao dall'inizio per cercare di vincere un incontro che potrebbe determinare l'intera stagione europea dei bianconeri.

La Juventus è infatti certa di disputare i Play-Off ma il grande punto interrogativo sta nel nome dell'avversario che verrà pescato. Se finisse oggi, con la Juventus 17^, ai bianconeri toccherebbe una tra Real Madrid e Bayern Monaco, ma tutto può cambiare dopo l'ultima giornata.

Vlahovic e Conceicao titolari, in mezzo Thuram, McKennie a riposo

Guardando alla probabile formazione, contro il Benfica la Juventus dovrebbe schierarsi col consueto 4-2-3-1.

In porta ci sarà Di Gregorio, mentre la linea a 4 dovrebbe tornare a vedere Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso. Panchina dunque per McKennie che è apparso sfinito al termine di Napoli vs Juventus.

La mediana a 2 dovrebbe essere composta da Locatelli e Thuram mentre davanti Thiago Motta dovrebbe affidarsi al quartetto titolare composto da Conceição, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic.

A meno che il tecnico ex Bologna non decida di dare una chance dal primo minuto a Douglas Luiz: in quel caso a scalare in panchina potrebbe essere uno tra Thuram e Koopmeiners, con l'olandese in particolare apparso parecchio in difficoltà nella sfida del Maradona.

Piccola chance di partire dall'inizio anche per Nico Gonzalez, che agirebbe al posto di Vlahovic.

Kolo Muani, così come Renato Veiga e Alberto Costa, ossia gli acquisti del mercato di gennaio, non potranno essere della partita: la Juventus potrà inserirli in lista Champions solo dopo la fine del girone unico che chiuderà i battenti mercoledì sera quando in programma ci sono tutte le sfide in contemporanea.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

L'avversario ai Play-Off, il sorteggio sarà a 'coppie'

Come accennato in apertura, se finisse oggi la Juventus sarebbe 17esima a quota 12 punti e ai Play-Off pescherebbe dunque o la 15esima o la 16esima laddove ci sono Bayern Monaco e Real Madrid.

In caso di passaggio del turno invece, agli Ottavi di Finale ci sarebbe una tra Liverpool e Barcellona.

Più in alto finiranno gli uomini di Thiago Motta, maggiore sarà la possibilità di evitare avversari scomodi.

Gli abbinamenti verranno sorteggiati 'a coppie': 9^ o 10^ classificata contro 23^ o 24^, 11^ o 12^ contro 21^ o 22^, e cosi via. Impossibile al momento fare calcoli, servirà vincere e sperare che dagli altri campi possano arrivare buoni incroci di risultati.