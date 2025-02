Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha commentato provocatoriamente la notizia che vorrebbe la Juventus pronta a cedere al City Andrea Cambiaso per 80 milioni di euro per comprare in estate e dal Napoli Victor Osimhen ad una cifra inferiore. Ziliani ha poi detto la propria opinione sulla presunta irregolarità del gol segnato dall'Empoli proprio alla Juve nella gara vinta dai bianconeri per 4-1.

Ziliani provoca: 'Cambiaso non parte per meno di 80 milioni ma i bianconeri ne offrono solo 75 per Osimhen?'

"Cambiaso vale 5 milioni più di Osimhen?", questo è il quesito che provocatoriamente si è posto Paolo Ziliani sul proprio account X.

Il giornalista del Fatto Quotidiano è poi sceso nel dettaglio del suo messaggio scrivendo: "Il mercato invernale sta per concludersi e i nostri media stanno dando il via ai fuochi d'artificio finali: l'ultimo riguarda la Juventus che starebbe per comprare Osimhen offrendo al Napoli 75 milioni, qualcosa meno degli 80 al di sotto dei quali la stessa Juve non cederà mai Cambiaso al City".

Un argomento che lo stesso Ziliani ha trattato ancora sul proprio sito internet: "Se un alieno sbarcato sulla terra da Marte sfogliasse i giornali alla ricerca di notizie di Calciomercato e leggesse - come capita a noi - che il Manchester City vuole Cambiaso per cui la Juventus chiede 80 milioni, e ancora che la Juve vuole sostituire Vlahovic e offrirà a De Laurentiis, presidente del Napoli, 75 milioni per Osimhen si direbbe: forse c’è un errore".

Ziliani ha proseguito nel suo ragionamento ironico sottolineando come la valutazione da 80 milioni per Cambiaso avrebbe più senso se considerata con le vecchie lire e non con la moneta attuale, l'euro. Per il giornalista invece la richiesta da 75 milioni fatta per Osimhen avrebbe molta più logica e rispecchierebbe una valutazione odierna oltre che realistica.

Ziliani, restando in tema Juventus ma riferendosi alla partita di campionata giocata e vinta dai bianconeri con l'Empoli ha scritto: "In tutta onestà: dire che la posizione di Cacace in fuorigioco davanti a Di Gregorio non ostacoli la visuale del portiere mi sembra eccessivo. Per me quello di De Sciglio era un gol da annullare".

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Ennesima dimostrazione che il protocollo sia sbagliato'

Proprio il commento di Ziliani sul gol segnato dall'Empoli contro la Juventus ha catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Ennesima dimostrazione di come il protocollo sia sbagliato e di come gli arbitri non sappiano valutare. Da regolamento è giusto convalidarlo perché 'la vede partire'. Ma in quale universo un giocatore a un metro da te non influenza il tuo campo visivo e i tuoi riflessi?", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Bisogna valutare la posizione di Cacace nel momento in cui De Sciglio ha colpito di testa, se è sulla traiettoria della palla è sicuramente da annullare, altrimenti no".