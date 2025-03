Vigilia di campionato per il Crotone del tecnico Emilio Longo che nelle ultime ore ha comunicato la lista dei calciatori convocati per la gara contro la capolista Audace Cerignola. Il match in programma domenica 16 marzo (ore 15) vedrà il ritorno del centrocampista Andrea Barberis. Assente per infortunio il terzino sinistro Maxime Giron, sarà invece squalificato il centrocampista Andrea Gallo. La sfida sarà visibile in televisione sui canali "Calcio" di Sky e in streaming mediante il servizio offerto da NowTv.

Longo recupera Barberis, assente Gallo

La nota positiva per il Crotone nella sfida contro l'Audace Cerignola è il ritorno nella lista dei convocati del centrocampista Andrea Barberis, che dopo l'infortunio subito nella gara casalinga contro il Picerno, ha dovuto saltare diverse gare. Anche se non in ottimali condizioni fisiche, Barberis partirà dalla panchina.

Il suo recupero andrà a colmare l'assenza per squalifica per centrocampista Andrea Gallo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo la gara di Benevento.

Il Crotone senza Giron e con Tumminello a mezzo servizio

Il Crotone dovrà anche fare i conti con l'assenza del terzino sinistro Maxime Giron, che si protrae ormai da diverse giornate.

Il tecnico Emilio Longo dovrà inoltre utilizzare al meglio l'attaccante Marco Tumminello, che non ha nelle gambe tutti i 90 minuti di gioco. Il tecnico, come riferito nella conferenza stampa di vigilia, valuterà l'impiego della punta dall'inizio o a gara in corso.

Una maglia da titolare dovrebbe quindi finire sulle spalle dell'attaccante Jacopo Murano, tra le note positive del calciomercato di gennaio e autore in poche giornate di quattro gol con la casacca dei calabresi.

Nel match contro i pugliesi, i rossoblù dovranno fare infine i conti con le diffide: sono infatti a rischio squalifica in caso di ammonizione Armini, Giron (che comunque non è convocato), Stronati e Vinicius.

Rossoblù in lotta per l'alta classifica

Il Crotone, reduce dal pareggio per 1-1 a Benevento, vincendo potrebbe scavalcare i sanniti, che effettueranno un turno di riposo a seguito dell'esclusione dal torneo di Taranto e Turris.

Una eventuale vittoria inoltre permetterebbe alla squadra rossoblù di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

Sono previsti circa 400 tifosi dell'Audace Cerignola che arriveranno dalla Puglia per sostenere da vicino la squadra attualmente capolista nel girone.