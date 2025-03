Un grave incidente stradale si è verificato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, lungo Via delle Terme. Lo scontro ha coinvolto un SUV Jaguar F-Pace, due vetture e tre persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del Suem 118 e la Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La conducente del SUV, insieme alle due bambine che viaggiavano a bordo, è stata trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti.

Lamezia Terme, incidente stradale: Suv contro un muro, traffico in tilt

L'incidente stradale si è verificato in un momento di intenso traffico lungo Via delle Terme, a Lamezia Terme. Per cause ancora da accertare, la conducente di un SUV Jaguar F-Pace ha perso il controllo del mezzo, che è andato a impattare violentemente contro un muro prima di ribaltarsi sulla carreggiata. Nell'impatto sono rimaste coinvolte altre due vetture in transito, provocando ingenti danni sia ai veicoli che alla struttura del muro. L’incidente ha causato un forte congestionamento del traffico nella zona, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per regolare la viabilità.

Grave la conducente, in ospedale anche le due bambine

La conducente del SUV Jaguar è rimasta gravemente. Dopo il violento impatto, il personale sanitario del Suem 118 è intervenuto per stabilizzarla e trasferirla d’urgenza in ospedale. A bordo del veicolo viaggiavano anche due bambine, che sono state trasportate in ospedale per accertamenti e controlli medici.

Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'intervento dei Vigili del Fuoco, traffico in tilt per ore

Oltre ai soccorsi medici, un intervento decisivo è stato quello dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto dei distaccamenti di Lamezia Terme e della sede centrale.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area dell’incidente, rimuovendo i veicoli coinvolti e prevenendo ulteriori rischi per i passanti e gli automobilisti in transito. Parallelamente, la Polizia Locale ha gestito la viabilità e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. L’incidente ha provocato pesanti disagi al traffico, con rallentamenti e deviazioni per diverse ore, mentre gli agenti cercavano di contenere l'impatto sulla circolazione.