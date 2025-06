Secondo quanto riferito a Tuttosport dall'agente Andrea D'Amico, se alla Juventus dovesse arrivare un'offerta per Kenan Yildiz il club bianconero la valuterebbe ed eventualmente andrebbe a cercare sul mercato un'alternativa al talentuoso turco.

Juventus, D'Amico: 'Se arrivasse un'offerta per Yildiz i bianconeri la valuterebbero e cercherebbero in caso alternative al turco'

"Le dinamiche di mercato sono evidentemente diverse. Di fronte a determinate proposte prima si poteva resistere, oggi c’è una gestione dinamica del parco giocatori - ha dichiarato Andrea D'Amico - Si cerca di ottimizzare le cessioni e di andare su giocatori che possano fare bene, anzi meglio.

Credo che la Juventus possa valutare le offerte a seconda del valore ed eventualmente cercherebbe alternative di livello".

Secondo D'Amico inoltre, risulta inappropriato tracciare un parallelo diretto tra Kenan Yildiz e Alessandro Del Piero, in quanto ogni calciatore rappresenta il prodotto del proprio contesto storico e sportivo. A suo avviso, è complesso accostare i due profili, sebbene il talento turco abbia già fornito un contributo significativo alla Juventus.

Tuttavia, D’Amico ritiene che il confronto, allo stato attuale, sia prematuro e poco calzante.

Riflettendo sulla figura di Del Piero, ha sottolineato come quest’ultimo, sin da giovane e in una squadra di altissimo livello, sia riuscito a scrivere pagine memorabili della storia bianconera, dimostrando un carisma e una continuità fuori dal comune. Pur ammettendo di non conoscere approfonditamente Yildiz — e quindi di non potersi esprimere in maniera esaustiva — D’Amico ha voluto evidenziare l’importanza dell’impatto caratteriale all’interno di uno spogliatoio colmo di campioni, come quello juventino di un tempo.

Concludendo, ha affermato che un simile confronto rischierebbe di risultare ingeneroso nei confronti di qualsiasi giovane calciatore, considerando l’eccezionalità di ciò che Del Piero fu in grado di realizzare già nei primi anni della sua carriera, con reti memorabili come quelle siglate contro Fiorentina e Lazio.

Yildiz, squilli importanti per un talento dal valore già vicino ai 70 milioni di euro

Yildiz, seppur appena ventenne, ha mostrato squilli da vero fuoriclasse, regalando giocate di altissimo livello: senza i suoi gol contro il Genoa e contro il Venezia, per non parlare del doppio assist firmato contro l'Udinese o della rete della vittoria contro il Lecce, i bianconeri non sarebbero mai riusciti ad arrivare quarti e a centrare dunque l'accesso alla prossima Champions League.

Forte di un contratto che la lega al turco fino al prossimo 2029, la Juventus non ascolterà offerte per lui al di sotto dei 70 milioni di euro, il tutto al netto del fatto che la società non ha comunque intenzione di cederlo, quanto piuttosto di costruire attorno a lui la squadra del futuro.