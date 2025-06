Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha suggerito all'ad di Exor John Elkann di chiamare Zinedine Zidane per approdare alla Continassa come nuova guida tecnica. Una suggestione che dovrebbe restare tale, in quanto Igor Tudor ha da poco firmato un contratto che lo legherà alla società piemontese almeno fino al 2027.

Momblano: 'Fossi in Elkann alzerei la cornetta e chiamerei Zinedine Zidane'

"So che sto per dire una cosa paradossale, ma se fossi John Elkann alzerei la cornetta e chiamerei Zidane", questo è quanto detto da Luca Momblano sul canale Youtube Juventibus a seguito della cocente sconfitta per 5-2 incassata dalla Juventus con il Manchester City nel mondiale per club.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione: "Penso al francese perché unisce una serie di fattori. Prima cosa un naturale, fondato, genetico, spontaneo rispetto. Arriverebbe dall'alto della sua carriera e i giocatori starebbero in silenzio ad ascoltarlo mentre parla. Dico questo per cercare di fare in modo che non sia un altro anno zero dove aggrapparsi agli obiettivi minimi o nel quale sperare che uno dei calciatori in rosa diventi un campione che ci salvi" .

Momblano ha proseguito: "Bisogna fare una cosa diversa: in questo momento c'è una dirigenza che deve studiare da Juve e sono convinto che possa avere un grande bagaglio da portare gradualmente per farlo funzionare in una realtà del tutto peculiare e del è tutto diversa da ogni altra. Dico questo anche per chi c'è dentro come Chiellini, che deve crescere a livello dirigenziale.

Quindi io chiamerei Zinedine Zidane e gli chiederei di sceglierei due calciatori, dandogli la massima disponibilità".

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "Con Zidane, soprattutto allo stadium, nessuno direbbe niente. Perché è un uomo che infonde e incute rispetto, timore reverenziale. Ha un'aura incredibile. Questa cosa la può raccontare chiunque ha frequentato uno spogliatoio con il francese. Poi magari come allenatore vale meno di Tudor ma nel calcio ci sono le categorie e parliamo pur sempre di un uomo che è riuscito a vincere in due anni e mezzo 3 Champions League".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Cosa si fa Zidane con questi scarsi?'

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di una vasta platea di tifosi della Juventus sul web: "Dai chiamiamo Zinedine, allenatore da dream team lontano dal calcio da 6-7 anni, senza idee di gioco, si troverà bene con la squadra di scarsi che abbiamo" scrive polemico un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Io sto con Tudor, manteniamo la calma e andiamo avanti, abbiamo perso contro una squadra fortissima allenata da un allenatore espertissimo e bravissimo, arricchita dal primo al 10 giugno da altri top player".