Sabato 27 settembre, alle 18:30, il Borussia-Park ospiterà la sfida tra Borussia M'Gladbach ed Eintracht, valida per la quinta giornata di Bundesliga. Una gara dal grande fascino, con due squadre decise a regalare spettacolo in uno dei campionati più entusiasmanti d’Europa.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 5
26/09/2025 20:30
Bayern München
VS
Werder Bremen
27/09/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
RB Leipzig
27/09/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Borussia Dortmund
27/09/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
FC Augsburg
27/09/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Bayer Leverkusen
27/09/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Eintracht Frankfurt
28/09/2025 15:30
SC Freiburg
VS
1899 Hoffenheim
28/09/2025 17:30
1.FC Köln
VS
VfB Stuttgart
28/09/2025 19:30
Union Berlin
VS
Hamburger SV

Possibili formazioni Borussia M'Gladbach-Eintracht

Borussia M'Gladbach: Nicolas – Elvedi, Diks, Chiarodia – Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich – Reina (Stöger), Castrop – Machino

Eintracht: Kaua Santos – Collins (Buta), Theate, Koch, Brown – Shkiri, Chaibi (Larsson) – Doan, Uzun, Bahoya (Knauff) – Burkardt

Quote di Borussia M'Gladbach-Eintracht: ospiti favoriti dai bookmaker

Guardando alle quotazioni dei bookmaker, l'Eintracht riceve i favori del pronostico in vista di questa trasferta.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 3.00, il pareggio a 3.50 e il successo dell'Eintracht a 2.20. Simili le valutazioni di Bet365, che quota il Gladbach a 3.10, il pari a 3.60 e la vittoria degli ospitianch’essa a 2.20. Tutto lascia presagire un confronto aperto, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
4
4
0
0
18 / 3
15
12
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
4
3
1
0
9 / 3
6
10
W
W
W
D
3
RB Leipzig
4
3
0
1
6 / 7
-1
9
W
W
W
L
4
1.FC Köln
4
2
1
1
9 / 7
2
7
L
D
W
W
5
FC St. Pauli
4
2
1
1
7 / 6
1
7
L
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
4
2
0
2
11 / 9
2
6
L
L
W
W
7
SC Freiburg
4
2
0
2
8 / 8
0
6
W
W
L
L
8
VfB Stuttgart
4
2
0
2
5 / 5
0
6
W
L
W
L
9
1899 Hoffenheim
4
2
0
2
8 / 10
-2
6
L
W
L
W
10
Union Berlin
4
2
0
2
8 / 11
-3
6
W
L
L
W
11
Bayer Leverkusen
4
1
2
1
8 / 7
1
5
D
W
D
L
12
VfL Wolfsburg
4
1
2
1
7 / 6
1
5
L
D
D
W
13
FSV Mainz 05
4
1
1
2
5 / 4
1
4
W
L
D
L
14
Werder Bremen
4
1
1
2
8 / 10
-2
4
L
W
D
L
15
Hamburger SV
4
1
1
2
2 / 8
-6
4
W
L
L
D
16
FC Augsburg
4
1
0
3
7 / 10
-3
3
L
L
L
W
17
Borussia Mönchengladbach
4
0
2
2
1 / 6
-5
2
D
L
L
D
18
1. FC Heidenheim
4
0
0
4
2 / 9
-7
0
L
L
L
L

Giocatori chiave: il brillante Uzun e il solido Nicolas

Tra i protagonisti della sfida, uno sguardo particolare va al giovane e talentuoso centrocampista dell'Eintracht, Can Yılmaz Uzun.

Con una straordinaria valutazione media di 8.2 fino a oggi, Uzun si è affermato come elemento cardine del centrocampo dell'Eintracht, realizzando 4 reti e fornendo 2 assist nelle prime partite di campionato”, una vera minaccia per le difese avversarie.

Dall'altra parte, i riflettori sono puntati sul portiere del Gladbach, Moritz Nicolas. Con una valutazione media di 7.08 ottenuta grazie a 15 parate nelle prime 4 partite, Nicolas rappresenta una vera e propria roccia tra i pali della squadra di casa, cercando di arginare l'impeto offensivo dell'Eintracht.

Al lavoro difensivo del Gladbach contribuiscono anche Joseph Scally e Lukas Ullrich. Scally, con 3 presenze e 31 duelli disputati, ha mostrato grande determinazione nella fase difensiva, mentre Ullrich ha garantito solidità, con 11 tackle e una valutazione di 6.65.

Per quanto riguarda il fronte ospite, accanto a Uzun, è da segnalare la presenza di Ritsu Dōan, che finora ha contribuito con 2 reti e 1 assist, dimostrandosi sempre pronto a incidere in momenti cruciali.

Il Borussia M'Gladbach, con una difesa ben organizzata e guidata dallo stoico Nicolas, cercherà di contenere gli attacchi di un Eintracht motivato e tecnicamente preparato, grazie anche all'apporto dei centrocampisti creativi. Un duello che può essere deciso nei dettagli tattici o dal singolo lampo di un giocatore ispirato.
