Il Colonia è pronto ad accogliere lo Stoccarda domenica 28 settembre alle ore 17:30 al RheinEnergieStadion di Colonia per la quinta giornata della Bundesliga 2025. Entrambe le squadre aspirano a imprimere il loro marchio in questo inizio di stagione. Il clima è di grande attesa, con l'incertezza a far da padrona in un match che promette spettacolo ed equilibrio.

Quote di Colonia-Stoccarda: equilibri sottili in gioco

Secondo i bookmaker, lo Stoccarda è leggermente favorito per la vittoria in trasferta.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.30, il pareggio a 3.60 e il successo casalingo del Colonia a 2.75. Allo stesso modo, le quote di Bet365 vedono lo Stoccarda avanti con una quota di 2.35 per la vittoria, mentre il trionfo del Colonia è quotato a 2.90 e il pareggio a 3.50.

Le statistiche chiave dei protagonisti sul campo

Sarà una sfida dove i dettagli faranno la differenza, e i giocatori in campo saranno chiamati a mostrare il meglio del loro repertorio.

Tra i diversi protagonisti attesi, Marvin Schwäbe, portiere del Colonia, e Alexander Nübel, estremo difensore dello Stoccarda, saranno sotto i riflettori per le loro prestazioni da inizio stagione.

Marvin Schwäbe: certezza tra i pali per il Colonia

Marvin Schwäbe ha disputato le prime quattro partite della Bundesliga come titolare, dimostrandosi una figura affidabile tra i pali del Colonia. Con una media di 7.33, Schwäbe ha già realizzato 11 parate, nonostante i 7 gol subiti, mostrando capacità di leggere il gioco e reagire sotto pressione. La sua abilità nell’avvio del gioco è testimoniata dai 170 passaggi completati.

Jan Thielmann: versatilità e concretezza

Il giovane centrocampista Jan Thielmann, con un rating di 7.23, ha dimostrato una forte presenza in campo.

In 257 minuti di gioco, ha contribuito con 2 gol e un assist, dimostrando grande efficacia nella metà campo offensiva. Con un'elevata percentuale di duelli vinti (14 su 30), Thielmann si è rivelato un giocatore dinamico e incisivo per il Colonia.

Alexander Nübel: l'estrema difesa dello Stuttgart

Per gli ospiti, Alexander Nübel è una garanzia per lo Stoccarda. Nei suoi 360 minuti di gioco in tutte le quattro partite iniziali, ha concesso 5 gol, ma si è anche distinto per le 12 parate che hanno spesso salvato la squadra in situazioni delicate. Con 140 passaggi effettuati, Nübel dimostra anche una buona capacità di contribuire alla costruzione della manovra dall'ultima linea.