Il Colonia è pronto ad accogliere lo Stoccarda domenica 28 settembre alle ore 17:30 al RheinEnergieStadion di Colonia per la quinta giornata della Bundesliga 2025. Entrambe le squadre aspirano a imprimere il loro marchio in questo inizio di stagione. Il clima è di grande attesa, con l'incertezza a far da padrona in un match che promette spettacolo ed equilibrio.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 5
26/09/2025 20:30
Bayern München
VS
Werder Bremen
27/09/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
RB Leipzig
27/09/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Borussia Dortmund
27/09/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
FC Augsburg
27/09/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Bayer Leverkusen
27/09/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Eintracht Frankfurt
28/09/2025 15:30
SC Freiburg
VS
1899 Hoffenheim
28/09/2025 17:30
1.FC Köln
VS
VfB Stuttgart
28/09/2025 19:30
Union Berlin
VS
Hamburger SV

Quote di Colonia-Stoccarda: equilibri sottili in gioco

Secondo i bookmaker, lo Stoccarda è leggermente favorito per la vittoria in trasferta.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.30, il pareggio a 3.60 e il successo casalingo del Colonia a 2.75. Allo stesso modo, le quote di Bet365 vedono lo Stoccarda avanti con una quota di 2.35 per la vittoria, mentre il trionfo del Colonia è quotato a 2.90 e il pareggio a 3.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
4
4
0
0
18 / 3
15
12
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
4
3
1
0
9 / 3
6
10
W
W
W
D
3
RB Leipzig
4
3
0
1
6 / 7
-1
9
W
W
W
L
4
1.FC Köln
4
2
1
1
9 / 7
2
7
L
D
W
W
5
FC St. Pauli
4
2
1
1
7 / 6
1
7
L
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
4
2
0
2
11 / 9
2
6
L
L
W
W
7
SC Freiburg
4
2
0
2
8 / 8
0
6
W
W
L
L
8
VfB Stuttgart
4
2
0
2
5 / 5
0
6
W
L
W
L
9
1899 Hoffenheim
4
2
0
2
8 / 10
-2
6
L
W
L
W
10
Union Berlin
4
2
0
2
8 / 11
-3
6
W
L
L
W
11
Bayer Leverkusen
4
1
2
1
8 / 7
1
5
D
W
D
L
12
VfL Wolfsburg
4
1
2
1
7 / 6
1
5
L
D
D
W
13
FSV Mainz 05
4
1
1
2
5 / 4
1
4
W
L
D
L
14
Werder Bremen
4
1
1
2
8 / 10
-2
4
L
W
D
L
15
Hamburger SV
4
1
1
2
2 / 8
-6
4
W
L
L
D
16
FC Augsburg
4
1
0
3
7 / 10
-3
3
L
L
L
W
17
Borussia Mönchengladbach
4
0
2
2
1 / 6
-5
2
D
L
L
D
18
1. FC Heidenheim
4
0
0
4
2 / 9
-7
0
L
L
L
L

Le statistiche chiave dei protagonisti sul campo

Sarà una sfida dove i dettagli faranno la differenza, e i giocatori in campo saranno chiamati a mostrare il meglio del loro repertorio.

Tra i diversi protagonisti attesi, Marvin Schwäbe, portiere del Colonia, e Alexander Nübel, estremo difensore dello Stoccarda, saranno sotto i riflettori per le loro prestazioni da inizio stagione.

Marvin Schwäbe: certezza tra i pali per il Colonia

Marvin Schwäbe ha disputato le prime quattro partite della Bundesliga come titolare, dimostrandosi una figura affidabile tra i pali del Colonia. Con una media di 7.33, Schwäbe ha già realizzato 11 parate, nonostante i 7 gol subiti, mostrando capacità di leggere il gioco e reagire sotto pressione. La sua abilità nell’avvio del gioco è testimoniata dai 170 passaggi completati.

Jan Thielmann: versatilità e concretezza

Il giovane centrocampista Jan Thielmann, con un rating di 7.23, ha dimostrato una forte presenza in campo.

In 257 minuti di gioco, ha contribuito con 2 gol e un assist, dimostrando grande efficacia nella metà campo offensiva. Con un'elevata percentuale di duelli vinti (14 su 30), Thielmann si è rivelato un giocatore dinamico e incisivo per il Colonia.

Alexander Nübel: l'estrema difesa dello Stuttgart

Per gli ospiti, Alexander Nübel è una garanzia per lo Stoccarda. Nei suoi 360 minuti di gioco in tutte le quattro partite iniziali, ha concesso 5 gol, ma si è anche distinto per le 12 parate che hanno spesso salvato la squadra in situazioni delicate. Con 140 passaggi effettuati, Nübel dimostra anche una buona capacità di contribuire alla costruzione della manovra dall'ultima linea.
© RIPRODUZIONE VIETATA