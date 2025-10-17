Villarreal e Betis si affronteranno sabato 18 ottobre alle 18:30 all’Estadio de la Cerámica, in un match valido per la nona giornata della Liga 2025/26. Una sfida dal grande fascino, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti preziosi sul manto verde di Villarreal. I riflettori saranno puntati sull’ivoriano Nicolas Pépé, trascinatore dei padroni di casa, e su Ezz Abde (Abdessamad Ezzalzouli), talento esplosivo del Betis: due protagonisti pronti ad accendere una partita che promette spettacolo.

Le probabili formazioni di Villarreal-Betis

Villarreal (4-4-2): Arnau Tenas; Renato Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona, Pau Navarro; Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan; Georges Mikautadze, Nicolas Pépé.

Betis (4-2-3-1): Pau López; Valentín Gómez, Natan, Ricardo Rodríguez, Héctor Bellerín; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals; Giovani Lo Celso, Ez Abde, Antony; Cucho Hernández.

Quote di Villarreal-Betis: il Submarino Amarillo in vantaggio

I bookmaker indicano il Villarreal come favorito per la sfida contro il Betis. Sia William Hill che Bet365 quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.91, mentre il pareggio è offerto a 3.60. Il successo del Betis si attesta invece a 3.80 su William Hill e sale a 4.00 su Bet365, confermando un leggero vantaggio per il Submarino Amarillo nei pronostici della vigilia.

Statistiche: Nicolas Pépé e compagni contro l'effervescenza di Ezzalzouli

Tra le fila del Villarreal, l’attaccante ivoriano Nicolas Pépé si è distinto in questo avvio di stagione con una media voto di 7.76 nelle prime cinque partite.

Con 2 gol e 1 assist, Pépé ha confermato la sua incisività, mettendo a referto 180 passaggi e vincendo 25 duelli su 51, numeri che testimoniano il suo impatto nel reparto offensivo del Submarino Amarillo.

Sul fronte opposto, nel Betis, la stella emergente Abdessamad Ezzalzouli, conosciuto come Ezz Abde, ha brillato con una media di 7.83 in quattro presenze. L’esterno marocchino ha realizzato 2 gol e 1 assist, mostrando grande efficacia nell’uno contro uno con 6 dribbling riusciti su 11 tentativi e 32 duelli vinti su 45, a conferma della sua esplosività e della capacità di tenere alta la squadra.

A completare l’attacco biancoverde, Antony si è messo in luce per la qualità tecnica e la precisione nei passaggi, totalizzando 149 appoggi di cui 7 chiave, mentre Cucho Hernández, autore di 2 gol in 6 presenze, resta la principale punta di riferimento. Insieme, formano un reparto offensivo in grado di impensierire qualsiasi difesa e di garantire spettacolo nel confronto di Vila-real.