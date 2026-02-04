Il calciomercato invernale ha registrato pochi colpi di rilievo, ma alcuni innesti come Fullkrug al Milan, Malen alla Roma e Raspadori all’Atalanta emergono come i pochi lampi in una sessione complessivamente povera, segnata dalla necessità per molte società di far quadrare i conti.

Le operazioni principali

Il Milan ha puntato su Niclas Fullkrug, arrivato dal West Ham, dopo il rifiuto di Mateta per le visite mediche non superate. L’attaccante si inserisce in un reparto già ben amalgamato, che ha guadagnato terreno rispetto alla scorsa stagione, posizionandosi al secondo posto in classifica con un vantaggio di dodici punti.

Il club rossonero si presenta come la principale sfidante dell’Inter per lo scudetto.

La Roma, sotto la spinta di Gasperini, ha rinforzato l’attacco con Donyell Malen e il giovane Robinio Vaz, sostituendo gli infortunati Ferguson e Dovbyk. Sugli esterni sono arrivati Zaragoza e Venturino, in sostituzione di Bailey e Baldanzi. Il tecnico avrebbe voluto anche un esterno basso, ma dovrà accontentarsi del recupero di Angelino.

L’Atalanta ha sostituito Lookman, ceduto per 40 milioni, con Raspadori, acquistato per 23 milioni. Il vero acquisto, secondo la società, è Palladino, che ha dato nuova linfa alla squadra dopo l’era Juric.

Il quadro generale delle altre squadre

Il Napoli ha operato con cautela, a causa di una norma restrittiva, e ha sostituito Lucca e Lang con Giovane, Alisson Santos e il promettente Milton Pereyra, un diciottenne argentino proveniente dal Boca Juniors.

Tuttavia, la squadra è stata penalizzata da un’ondata di infortuni, con trentaquattro giocatori out, ventiquattro dei quali per problemi muscolari, tra cui il capitano Di Lorenzo.

L’Inter e il Como non hanno effettuato operazioni significative: i nerazzurri si affidano al gruppo esistente, mentre il Como ha bloccato per giugno il giovane difensore Cuenca dal Barcellona. La Juventus ha puntato su Holm, Boga e Licina, senza riuscire a chiudere per Kolo Muani. La Lazio ha ceduto Castellanos, Guendouzi e Mandas, ma gli innesti non convincono e le contestazioni proseguono. Il Bologna ha operato scambi minori, mentre la Fiorentina ha rivoluzionato la rosa con diversi arrivi e partenze, senza però invertire la rotta verso la salvezza.

Le altre squadre hanno mosso pochi passi: il Torino ha puntato su Obrador, Prati e Marianucci; il Sassuolo ha rafforzato con Bakola, Nzola e Ulisses Garcia; il Genoa ha preso Bilow e Baldanzi; l’Udinese ha inserito Mladic; la Cremonese ha puntato su Djuric, Maleh, Luperto e Thorsby; il Cagliari ha rinforzato difesa e centrocampo. Parma e Lecce hanno cercato soluzioni offensive, mentre Pisa e Verona hanno cambiato allenatori e inserito nuovi elementi, ma la salvezza resta un obiettivo difficile.

Acquisti più costosi

Secondo Transfermarkt, Raspadori è stato uno degli acquisti più costosi per ruolo nel mercato invernale della Serie A, con un costo di ventidue milioni di euro, collocandosi nella top eleven degli affari più onerosi della sessione.