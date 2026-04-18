La Lazio ha espugnato il campo del Napoli al Maradona con un netto 2-0, in una partita disputata sabato 18 aprile 2026. Questa sconfitta ha permesso all'Inter capolista di allungare a +12 punti sugli azzurri, a sole cinque giornate dalla conclusione del campionato. Il risultato ha interrotto la lunga imbattibilità casalinga dei partenopei, che durava da un anno e quattro mesi.

La vittoria della Lazio e le reti decisive

La squadra di Sarri ha dimostrato grande concretezza e cinismo fin dalle prime battute. Il vantaggio biancoceleste è arrivato dopo soli cinque minuti di gioco: Zaccagni ha servito un preciso lancio in profondità per Taylor, il quale ha superato Anguissa e messo il pallone al centro dell’area.

Qui, Cancellieri è stato lesto ad anticipare Spinazzola, insaccando con un rasoterra imparabile. Il Napoli, dal canto suo, ha palesato evidenti difficoltà sia tecniche che atletiche, faticando a costruire azioni pericolose e senza mai riuscire a concludere nello specchio della porta avversaria.

Nel corso del primo tempo, la Lazio ha avuto anche l'opportunità di raddoppiare su calcio di rigore. Tuttavia, Zaccagni ha visto la sua conclusione respinta da Milinković-Savic, con il successivo tentativo che è terminato alto sopra la traversa, mantenendo il risultato sull'1-0.

Il raddoppio e la reazione del pubblico

L'inizio della ripresa ha visto il tecnico Conte tentare di rinvigorire la squadra con due cambi, inserendo Elmas al posto di Anguissa e Alisson per De Bruyne.

Nonostante le modifiche, la Lazio ha continuato a mantenere il controllo del gioco e a dominare la gara. Il raddoppio è giunto al 57° minuto, in seguito a un errore di Buongiorno che ha innescato una rapida ripartenza. Nuno Tavares ha crossato in area dove Cancellieri ha colpito, e sul pallone rimasto a disposizione, Basic ha insaccato con un tiro centrale che non ha lasciato scampo. La reazione del pubblico del Maradona, visibilmente deluso dalla prestazione dei propri beniamini, è stata di indifferenza piuttosto che di fischi, un segnale della profonda amarezza per l'andamento della partita.

Questa sconfitta ha segnato la fine di una striscia positiva per il Napoli, che in casa non perdeva da un anno e quattro mesi, periodo in cui aveva collezionato ben 19 vittorie e sette pareggi consecutivi.

Implicazioni in classifica e corsa scudetto

Con questi tre punti d'oro conquistati in trasferta, la Lazio ha inflitto un duro colpo alle ambizioni del Napoli. Il risultato ha permesso all'Inter di consolidare ulteriormente il proprio primato in classifica, portando il vantaggio sui partenopei a dodici punti. Per il Napoli, questa sconfitta rappresenta un'occasione persa per blindare il secondo posto e per esercitare pressione sulle dirette concorrenti nella corsa alla qualificazione per la Champions League. Le speranze scudetto degli azzurri sembrano ormai definitivamente spente, mentre all'Inter basteranno solamente quattro punti nelle prossime giornate per conquistare matematicamente il titolo.