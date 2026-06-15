Colpo a sorpresa del Real Madrid sul mercato internazionale. Il club blanco ha annunciato l’ingaggio di Marc Cucurella, terzino spagnolo proveniente dal Chelsea, con un’operazione definita nei dettagli e destinata a rafforzare la corsia difensiva per le prossime stagioni. Un trasferimento importante anche per le cifre e la durata dell’accordo.

L’accordo con il Chelsea e il contratto fino al 2032

Secondo quanto comunicato dal Real Madrid, l’operazione con il Chelsea è stata chiusa sulla base di circa 55 milioni di euro, con la possibilità di arrivare fino a 60 milioni attraverso bonus legati al rendimento e agli obiettivi sportivi.

Cucurella, 27 anni, ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà al club spagnolo fino a giugno 2032, segnando così un investimento strutturale per il futuro della rosa madrilena.

Il terzino torna così nella Liga dopo un lungo periodo in Premier League, dove ha disputato cinque stagioni complessive: una con il Brighton e quattro con la maglia del Chelsea, consolidandosi come uno dei profili più duttili del calcio inglese.

L’operazione rappresenta uno dei movimenti più rilevanti della sessione di mercato, con il Real Madrid che continua a muoversi in anticipo per costruire la squadra delle prossime stagioni.