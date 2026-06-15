Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e le principali società italiane continuano a muoversi tra trattative, valutazioni e strategie future. In casa Juventus una delle questioni più delicate riguarda il futuro di Michele Di Gregorio, mentre Milan e Napoli potrebbero presto ritrovarsi coinvolte in un duello di alto profilo per uno dei centrocampisti più esperti e apprezzati del panorama europeo, Leon Goretzka.

Di Gregorio in uscita, ma la Juventus non farà sconti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe modificato la propria posizione sul futuro di Michele Di Gregorio.

Il portiere, arrivato con grandi aspettative dopo le ottime stagioni vissute al Monza, sarebbe considerato cedibile dalla dirigenza bianconera dopo un'annata caratterizzata da diversi errori e da un rendimento giudicato al di sotto delle aspettative.

Nonostante ciò, il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali non avrebbe alcuna intenzione di svendere il giocatore. Anzi, la valutazione fissata dalla Juventus si aggirerebbe infatti intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua per un estremo difensore che, pur avendo attraversato un periodo complicato, conserva ancora estimatori sia in Italia che all'estero. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe il Besiktas guidato da Vincenzo Italiano, che starebbe monitorando con attenzione l'evolversi della situazione.

Al momento non risultano offerte ufficiali, ma i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

Goretzka accende il derby di mercato tra Milan e Napoli

Parallelamente, Milan e Napoli sarebbero pronte a contendersi uno dei parametri zero più interessanti del panorama internazionale. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira durante la trasmissione "Notti Mondiali", Leon Goretzka sarebbe orientato a proseguire la propria carriera in Europa dopo la conclusione della sua esperienza con il Bayern Monaco.

Il centrocampista tedesco rappresenta un'occasione particolarmente appetibile per diversi club e tra questi figurano proprio Milan e Napoli. I rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del giocatore e il possibile approdo del direttore sportivo Markus Krosche dal Francoforte potrebbe ulteriormente favorire l'operazione, considerati i rapporti esistenti nel calcio tedesco.

Dall'altra parte, anche il Napoli sarebbe pronto a inserirsi concretamente nella corsa. Goretzka avrebbe infatti avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Allegri, indicato ormai come il nuovo punto di riferimento tecnico del club partenopeo.