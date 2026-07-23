Un esordio amaro per Robert Lewandowski nella Major League Soccer: l'attaccante polacco ha visto la sua nuova squadra, i Chicago Fire, soccombere per 3-2 contro l'Inter Miami. La partita, disputata negli Stati Uniti, ha avuto come protagonisti Luis Suarez, autore di una doppietta, e Preston Plambeck, il cui gol decisivo nei minuti finali ha sigillato la vittoria per i padroni di casa. L'Inter Miami, pur priva della sua stella Lionel Messi, rimasto in Argentina, ha saputo imporsi contro la formazione che vedeva il debutto di Lewandowski.

Il trentasettenne attaccante polacco è stato schierato titolare dai Chicago Fire, rimanendo in campo per 63 minuti.

Questo debutto in MLS segue il suo recente trasferimento dal Barcellona, club con cui aveva conquistato il titolo in Liga. Al termine dell'incontro, Lewandowski ha espresso le sue prime impressioni: "Dopo appena due giorni con la mia nuova squadra, non mi aspettavo che tutto funzionasse alla perfezione alla prima partita. Ho bisogno di un po' più di tempo e sono certo che la prossima volta commetteremo meno errori difensivi".

La cronaca del match e i marcatori

L'incontro è stato caratterizzato dall'assenza di Lionel Messi, che non ha preso parte alla gara essendo rimasto in Argentina per smaltire la delusione della finale mondiale persa. Nonostante questa assenza di peso, l'Inter Miami ha trovato in Luis Suarez il suo trascinatore: l'uruguaiano ha realizzato due reti, portando il suo bottino stagionale a sette e otto gol.

Il gol del definitivo 3-2 è arrivato all'87° minuto grazie a Preston Plambeck, che ha così siglato la sua quarta marcatura in MLS. Per i Chicago Fire, Puso Dithejane aveva momentaneamente riacceso le speranze con un gol del pareggio, prima della rete decisiva di Plambeck.

Lewandowski, con un passato glorioso tra Bayern Monaco e Barcellona, ha affrontato la sua prima sfida nel campionato statunitense dopo il trasferimento avvenuto a fine giugno. Il suo esordio è stato seguito con grande attenzione, ma la squadra non è riuscita a evitare la sconfitta, nonostante una prestazione complessivamente combattiva.

Il contesto della MLS e le assenze di rilievo

L'Inter Miami ha dovuto affrontare la partita non solo senza Lionel Messi, ma anche senza Rodrigo de Paul, entrambi assenti dopo gli impegni con la nazionale argentina nella finale mondiale.

Nonostante queste importanti defezioni, la formazione di Miami ha dimostrato solidità e una notevole capacità di reazione, riuscendo a rimontare e a conquistare la vittoria nei minuti finali. Il campionato della Major League Soccer continua così a offrire spettacolo e colpi di scena, con l'arrivo di stelle internazionali come Robert Lewandowski che contribuiscono ad alzare ulteriormente il livello della competizione e l'attrattiva globale.

Il debutto di Lewandowski segna un nuovo capitolo per il calcio statunitense, che si conferma sempre più un polo attrattivo per i grandi nomi del panorama calcistico mondiale. L'attaccante polacco avrà ora l'opportunità di integrarsi pienamente nei meccanismi della sua nuova squadra e di cercare il riscatto nelle prossime sfide del campionato.