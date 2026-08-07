La Confederazione Africana di Calcio (Caf) ha riconfermato all’unanimità il proprio sostegno al presidente della Fifa, Gianni Infantino, a seguito del fallimento del controverso piano per la vendita di quote della Coppa del Mondo. La decisione è stata ufficializzata al termine di una riunione dei membri della Caf, durante la quale il presidente Patrice Motsepe ha esplicitamente dichiarato che l’organizzazione "accoglie e approva" le scuse presentate dalla Fifa per la gestione dell'intera vicenda.

Il piano in questione, che prevedeva la cessione di una porzione dei profitti generati dalla Coppa del Mondo tramite una società commerciale dedicata, è stato definitivamente abbandonato dopo le numerose e aspre critiche ricevute sia all’interno che all’esterno della federazione calcistica internazionale.

La Caf, attraverso la chiara voce del suo presidente, ha voluto così ribadire la sua piena fiducia nei confronti di Infantino, sottolineando l’importanza cruciale di mantenere unità e stabilità all’interno delle istituzioni calcistiche a livello globale.

Il sostegno della Caf e le scuse della Fifa

Nel comunicato stampa diffuso al termine della cruciale riunione, il presidente Motsepe ha ribadito che la Caf "accoglie e approva" le scuse formalizzate dalla Fifa in merito al piano di vendita delle quote, evidenziando come l’organizzazione africana abbia riconfermato il proprio sostegno a Infantino con un voto unanime. Questa vicenda ha rappresentato un momento di grande delicatezza per la governance del calcio mondiale, ma la posizione della Caf si è dimostrata chiara e compatta nel sostenere l’attuale presidente della Fifa, in vista anche delle prossime scadenze elettorali.

La Fifa, dal canto suo, ha pubblicamente ammesso gli errori commessi nella gestione del progetto e ha provveduto a inviare una lettera di scuse ai membri del Consiglio e a tutte le federazioni affiliate. L'impegno dichiarato è quello di migliorare significativamente i propri processi decisionali, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro e garantire maggiore trasparenza.

Reazioni e contesto internazionale

La crisi interna che ha coinvolto la Fifa ha avuto vaste ripercussioni anche a livello globale. Durante una riunione straordinaria tenutasi a Rabat, i vertici della Fifa hanno riaffermato il loro sostegno a Infantino. Tuttavia, altre importanti organizzazioni calcistiche, come la UEFA e la CONCACAF, hanno espresso serie preoccupazioni riguardo alla governance e alla trasparenza dell’ente.

In particolare, la UEFA ha definito il piano "pericoloso" e ha sollevato dubbi profondi sulla gestione interna della Fifa, arrivando persino a minacciare un boicottaggio della Coppa del Mondo qualora il progetto fosse andato avanti.

La vicenda ha visto anche la ferma presa di posizione di figure di spicco del calcio internazionale e di alcuni governi, tra cui quello canadese, che hanno manifestato la loro sfiducia nei confronti di Infantino. Nonostante le divisioni emerse e le critiche diffuse, la Caf si è distinta per la sua compattezza e coesione nel sostenere il presidente della Fifa, evidenziando la complessità e la delicatezza del momento attuale che attraversa il calcio mondiale, in un periodo di grandi cambiamenti e sfide.