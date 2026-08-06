Il calciomercato entra nella fase più delicata e i club di Serie A iniziano a definire le ultime strategie. La Lazio di Gennaro Gattuso avrebbe riacceso l'interesse per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus particolarmente apprezzato dal tecnico biancoceleste. Intanto il Napoli valuta il profilo di Mathys Tel per il reparto offensivo, mentre il Milan potrebbe tentare l'assalto a David Alaba, uno dei parametri zero più prestigiosi ancora disponibili.

Lazio-Miretti, nuovo tentativo: la Juventus cerca l'accordo giusto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus che rappresenterebbe un vero e proprio pallino di Gennaro Gattuso.

Il tecnico biancoceleste avrebbe individuato nel classe 2003 un elemento ideale per il proprio progetto tattico, grazie alla sua qualità tecnica e alla capacità di ricoprire più zone del centrocampo.

Dal canto suo, la Juventus non avrebbe chiuso alla possibilità di una cessione e starebbe lavorando per trovare la formula migliore. Il nuovo ad Giovanni Carnevali avrebbe infatti l'obiettivo di individuare un compromesso che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, evitando così che anche questa pista possa sfumare dopo i precedenti tentativi.

La trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. La valutazione fissata dai bianconeri si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare il punto d'incontro tra le esigenze dei due club.

Napoli e Milan, due occasioni per l'attacco e la difesa

In casa Napoli continua invece la ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano su X, uno dei profili monitorati dalla società partenopea sarebbe Mathys Tel, esterno offensivo classe 2005 in grado di giocare in più ruoli del reparto avanzato. Prima di poter affondare il colpo sul giocatore del Tottenham, però, il club azzurro dovrà necessariamente completare alcune operazioni in uscita. Tra i giocatori destinati a lasciare Napoli ci sarebbero infatti Romelu Lukaku, oltre a profili come Noa Lang e Lorenzo Lucca, con almeno due cessioni necessarie per liberare spazio e risorse economiche.

Situazione interessante anche per il Milan, pronto a valutare un colpo di esperienza negli ultimi giorni di mercato.

Il nome in cima alla lista delle opportunità sarebbe quello di David Alaba, ex difensore del Real Madrid recentemente svincolatosi come parametro 0. Dopo aver recuperato dai problemi fisici che lo avevano condizionato in Spagna, il classe 1992 ha dimostrato al Mondiale di poter ancora essere un calciatore di livello con la sua Austria. Il possibile arrivo del giocatore a parametro zero garantirebbe a Ruben Amorim un elemento di grande personalità, abituato a vincere e capace di ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo: caratteristiche particolarmente apprezzate dal progetto rossonero.