L'esterno brasiliano Savinho, 22 anni, è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Il suo trasferimento dal Manchester City al club londinese è stato annunciato da entrambe le società di Premier League, configurandosi come una delle operazioni più rilevanti del mercato estivo. La cifra complessiva dell'accordo potrebbe raggiungere i 100 milioni di euro, includendo una parte fissa e bonus legati alle prestazioni.

La carriera di Savinho ha avuto inizio nelle giovanili dell’Atletico Mineiro. Nel 2022, il giovane talento si è unito al Troyes, club appartenente al City Group, senza però mai scendere in campo con la formazione francese.

Successivamente, è stato ceduto in prestito al PSV Eindhoven e al Girona, prima di approdare al Manchester City nel 2024 per 35 milioni di euro. Sotto la guida di Guardiola, Savinho ha faticato a trovare spazio, collezionando 84 presenze e segnando sette reti con i Citizens.

L'investimento del Tottenham e il ruolo di De Zerbi

Il Tottenham, allenato da Roberto De Zerbi, ha deciso di puntare con decisione sull’esterno brasiliano, investendo una cifra iniziale stimata in 75 milioni di sterline, equivalenti a circa 88 milioni di euro. Il trasferimento prevede inoltre bonus che potrebbero portare il totale fino a 100 milioni di euro. Questo acquisto eleva la spesa complessiva degli Spurs sul mercato a oltre 350 milioni di euro.

Savinho indosserà la maglia numero 17.

Il tecnico De Zerbi avrebbe avuto un ruolo determinante nella trattativa, insistendo personalmente per l’arrivo del giocatore e influenzando positivamente la sua decisione. Savinho, che nella scorsa stagione è stato spesso utilizzato come riserva, cerca ora maggiore continuità e un ruolo da protagonista in Premier League.

Le prime dichiarazioni di Savinho e i dettagli dell'operazione

Il trasferimento di Savinho rappresenta la più grande vendita nella storia del Manchester City. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione: “Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui. È un'opportunità meravigliosa in un club brillante con uno dei migliori allenatori del mondo.” Il valore della trattativa si compone di circa 93,3 milioni di euro come parte fissa e 5,7 milioni in bonus legati alle prestazioni.

Durante la sua esperienza al Manchester City, Savinho ha disputato due stagioni, totalizzando 84 presenze, sette gol e tredici assist, oltre a conquistare tre titoli. Con il suo passaggio al Tottenham, il giovane brasiliano punta ora a ritagliarsi uno spazio di rilievo e a consolidare la sua presenza nel calcio inglese sotto la guida di Roberto De Zerbi.