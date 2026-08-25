La Juventus accoglie ufficialmente il suo nuovo rinforzo tra i pali: Kamil Grabara, portiere polacco classe 1999, è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle, segnando l'inizio della sua avventura in bianconero. Il giovane estremo difensore è atteso per le consuete visite mediche presso il J Medical, la struttura sanitaria situata all’interno dell’Allianz Stadium. Questo passaggio fondamentale precede la firma del contratto che lo legherà in modo definitivo al prestigioso club torinese, formalizzando il suo ingresso nella rosa.

L'operazione che porta Grabara a Torino si è concretizzata grazie a un accordo raggiunto con il Wolfsburg, suo precedente club, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La cifra per l'eventuale acquisizione definitiva è stata fissata intorno ai 12 milioni di euro, una formula che offre alla Juventus una notevole flessibilità nella valutazione del giocatore. Il ruolo designato per Grabara sarà quello di vice-Vicario, affiancando il portiere titolare scelto dal tecnico Spalletti per la prossima stagione. L'intesa finale tra i due club è stata raggiunta dopo contatti costanti e proficui, che hanno permesso di definire ogni dettaglio del trasferimento e di chiudere l'operazione in tempi rapidi.

Il nuovo assetto tra i pali della Juventus

L'arrivo di Kamil Grabara si inserisce in un contesto di rinnovamento per il reparto portieri della Juventus. La necessità di un nuovo secondo estremo difensore è emersa a seguito delle partenze di Di Gregorio e Perin, che hanno lasciato un vuoto significativo nella rosa.

La dirigenza bianconera ha individuato in Grabara il profilo ideale per ricoprire questo ruolo cruciale, garantendo non solo un'alternativa valida a Vicario, ma anche profondità e competitività tra i pali per l'intera stagione. Questa scelta strategica sottolinea l'attenzione del club nel costruire una squadra equilibrata e preparata ad affrontare le diverse sfide che attendono i bianconeri nel corso dell'anno.

Le statistiche di Grabara e le prospettive future

Nell'ultima stagione trascorsa con la maglia del Wolfsburg, Kamil Grabara ha dimostrato le sue qualità, collezionando un totale di 37 presenze in tutte le competizioni. Durante queste apparizioni, il portiere polacco ha subito 71 gol, riuscendo a mantenere la porta inviolata in 4 occasioni.

Questi numeri offrono un quadro delle sue prestazioni recenti e delle sue capacità tecniche e fisiche. Una volta completate le visite mediche e formalizzata la firma del contratto, Grabara diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. La formula del prestito con diritto di riscatto rappresenta una strategia oculata per il club, che potrà monitorare da vicino il suo adattamento al calcio italiano e il suo rendimento sul campo prima di esercitare l'opzione di acquisto definitivo, valutando così al meglio l'investimento a lungo termine e la sua integrazione nel progetto sportivo.