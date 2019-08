Manca veramente poco alla presentazione ufficiale Apple che ogni avrà luogo a settembre. Come nel 2018 la nota azienda di Cupertino anche quest'anno presenterà tre modelli del suo Smartphone. La linea che l'azienda seguirà sarà la stessa del 2018, presentare due modelli "top'' e un modello che seppur con caratteristiche ottime, avrà un prezzo più accessibile, come l'attuale XR.

Nomi dei nuovi iPhone del 2019

Come sempre, un dubbio che affligge molti riguarda il nome del prossimo melafonino.

Ancora nulla è ufficiale, ma Apple potrebbe chiamare, prendendo esempio dalla linea di Macbook e iPad, il suo prossimo iPhone Pro. Quindi secondo i rumors i prossimi iPhone potrebbero chiamarsi ''iPhone XI Pro'' e ''iPhone XI Pro Max'' o semplicemente ''iPhone Pro'' e ''iPhone Pro Max''. Per quanto riguarda invece il modello ''lowcost'' dovrebbe essere la versione due dell'attuale XR quindi potrebbe chiamarsi ''iPhone Xr 2''.

Caratteristiche nuovi iPhone

Il design dei nuovi iPhone sarà quasi identico a quelli precedenti.

Corpo in vetro, schermo Oled sui dispositivi top di gamma e quindi il design sarà pressochè uguale all'iPhone X. La grande novità sarà invece per il comparto fotocamera, infatti i modelli top avranno ben tre fotocamere, racchiuse in un bumper rialzato. Questa scelta, che inizialmente non è molto piaciuta agli utenti Apple, è necessaria per far funzionare al meglio tutte e tre le fotocamere, infatti oltre alla fotocamera centrale ci sarà un teleobiettivo e un sensore grandangolare e dovrebbero essere da 12 megapixel.

Mentre invece il modello Xr, dovrebbe avere al posto di una fotocamera, come l'attuale modello, ne dovrebbe montare due.

All'interno di tutti i modelli del 2019 troveremo un chip A13 Bionic con 4GB di Ram sui modelli ''pro'' mentre 3 Gb sul modello Xr. Con memoria da 128-256-512 gb mentre l'XR potrebbe partire da 64 fino a 128 massimo. I modelli pro, sempre secondo alcuni rumors potrebbero avere il supporto alla ''Apple- pencil''.

Novità anche per quanto riguarda le batterie, Apple sta pensando di introdurre batterie in grado di offrire maggiore autonomia e di garantire la ricarica inversa, ad esempio poter ricaricare le AirPods poggiandole alla scocca dell'iPhone.

Data di uscita e prezzo

La presentazione dei nuovi iPhone si vocifera possa svolgersi il 10 settembre 2019, mentre il commercio di tutte e tre i modelli sarebbe previsto dieci giorni dopo, ovvero il 20 settembre.

Entrambi i modelli, a differenza del precedente anno, dove il modello Xr arrivò sul mercato con leggero ritardo, dovrebbero essere disponibili contemporaneamente. Il prezzo partirebbe da 800 euro per la versione ''lowcost'' fino ad oltre 1000 euro per il modello ''top''.