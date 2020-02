Si avvicina l'uscita del nuovo Smartphone della Samsung, il Galaxy S20. In queste ultime ore, è stata proprio l'azienda sudcoreana a mostrare (probabilmente) per errore le prime immagini del suo nuovo top di gamma tramite la sezione tedesca del sito ufficiale. Le foto sono state rimosse dopo pochi minuti, ma ormai avevano già iniziato a circolare sul web.

Si prevede che il dispositivo mobile debba arrivare sul mercato in tre modelli differenti per caratteristiche e prezzi, e sarebbero i seguenti: S20, S20+ e S20 Ultra.

Dovrebbero essere loro, dunque, i grandi protagonisti dell'evento Samsung Unpacked che si terrà l'11 febbraio. L'obiettivo della multinazionale asiatica è quello di far sì che gli innovativi smartphone siano in grado di imporsi come eredi dei modelli S10 lanciati lo scorso anno.

Mentre si avvicina a grandi passi il giorno della presentazione ufficiale, sta facendo discutere l'abbaglio preso di recente dalla Samsung. Come anticipato in precedenza, l'azienda di Seul ha pubblicato sulla versione tedesca del suo sito, nella sezione acquisti, alcuni scatti inediti dell'atteso Galaxy S20 inserito in una cover ufficiale.

Le foto sono state rimosse poco dopo (quasi certamente perché si è trattato di un errore, anche se finora la società sudcoreana non ha rilasciato alcuna comunicazione) ma nonostante ciò è stato possibile comunque notare alcuni dettagli del device, come ad esempio la conferma del design con fotocamera singola posta all'interno del display e tripla fotocamera posteriore.

Probabili caratteristiche del Samsung S20

Ovviamente, più si avvicina il Samsung Unpacked 2020, più si susseguono i rumors sulle caratteristiche del prossimo top di gamma del colosso sudcoreano. Il noto e solitamente beninformato leaker Steve Hemmerstoffer ha affermato che i nuovi modelli monteranno il display Infinity-O, mentre il design presenterà un foro per una fotocamera singola nella parte centrale e superiore dello schermo, un po' come è già stato fatto per i Note 10 e 10+.

Lo schermo dovrebbe avere una grandezza media di 6.7 pollici per il modello top di gamma, mentre gli altri dovrebbero essere un po' più piccoli. Il retro-corpo dello smartphone dovrebbe essere in vetro e alluminio, mentre la parte posteriore dovrebbe montare un nuovo box per contenere le fotocamere.

Su tutti, ci si attende importanti novità per quanto concerne gli aggiornamenti tecnologici. Il Samsung Galaxy S20 potrebbe avere un display Dinamic Amoled da 6.3 pollici, un processore Exynos 990 e un chipset Snapdragon 865, dotato di 6GB di RAM e memoria interna da 128/256. La batteria, invece, sarebbe da 3800 mAh, in grado di supportare una ricarica rapida fino a 25W.

Il Samsung S20+ dovrebbe avere un display da 6.7 pollici (sempre Amoled) e soprattutto un chip più potente che porterebbe la RAM fino a 8GB. La memoria interna non cambierebbe, dunque sarebbe sempre da 128 o 256 GB. Andrebbe a migliorare la batteria che, infatti, passerebbe a 4.500 mAh.

Il modello S20 Ultra sembra destinato ad avere un display da 6.9 pollici, una memoria RAM che arriverebbe addirittura fino a 12 GB, con memoria interna in grado di arrivare a 1TB. La batteria dovrebbe essere potenziata a 5.000 mAh con supporto di ricarica rapida fino a 45W.

Tutti e tre i modelli quasi certamente saranno dotati di capacità di connessione 5G, dovrebbero montare un sistema operativo Android 10 ed una nuova interfaccia ONE UI 2.0.

Le fotocamere dei nuovi Samsung

L'azienda sudcoreana ha sempre cercato di proporre alla sua clientela delle fotocamere di alta risoluzione e qualità. Dunque, anche i Galaxy S20 non dovrebbero deludere sotto questo aspetto, giacché si attendono dalle tre alle cinque fotocamere. Stando agli ultimi rumors, dovrebbero avere dei sensori complessivi da circa 108 megapixel, e pare che Samsung abbia deciso di riproporre il sensore ultra grandangolare, accompagnato da uno zoom ottico fino a 5X.

I probabili prezzi di listino

La presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi mobili si terrà l'11 febbraio, quindi per quanto riguarda la data d'immissione sul mercato si prevede che i preordini possano partire pochi giorni dopo l'evento.

Neanche il listino prezzi è ufficiale, ma al momento le previsioni sono le seguenti: