Nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla presentazione della nuova linea di Smartphone di casa Apple, l'azienda di Cupertino sarebbe già al lavoro per i nuovi iPhone del 2020, gli iPhone 12. Durante quest'anno Apple dovrebbe rilasciare vari prodotti oltre al nuovo modello di punta del suo celebre smartphone, tra questi ci sarà anche iPhone SE 2, che dovrebbe venir lanciato con molta probabilità nel mese di marzo.

Rumors su iPhone 12

Apple a settembre dovrebbe immettere in commercio ben quattro nuovi modelli.

Due definiti "economici'' e due invece ''premium''. Questa scelta sarebbe ormai obbligatoria, in quanto il mercato si ingrandisce e le aziende hanno bisogno di lanciare più prodotti efficaci per conquistare sempre un fetta di mercato più ampia. L'azienda di Cupertino sarebbe pronta a rivoluzionare i suoi prodotti, in particolare il riferimento è a quello che potrebbe chiamarsi iPhone 12 Pro Max. Questo smartphone, secondo quanto trapelato per ora online, dovrebbe abbandonare il notch e non dovrebbe avere fori.

Infatti secondo quanto emerso dovrebbe avere una fotocamera sotto il display insieme al Touch-id, anch'esso sotto lo schermo, che sostituirà il Face-Id. Non essendoci il notch, ci dovrebbero quindi essere delle cornici molto sottili, che lasciano spazio ad uno schermo da 6,7 pollici e 6,9 pollici, dimensioni più grandi rispetto ai modelli attualmente in commercio. Infine, nel 2020 pare che Apple voglia introdurre all'interno dei suoi prodotti la tecnologia 5G, che farà probabilmente aumentare il prezzo.

Queste ipotesi si basano sul fatto che Apple ha depositato in questi giorni, in Giappone, dei brevetti che vanno a mostrare la nuova tecnologia dei quali saranno dotati i prossimi melafonini. Questi sono al momento solo dei rumors, nulla di ufficiale è stato ancora rilasciato. L'unica cosa ufficiale è che la presentazione è prevista per il mese di settembre, come Apple tende a fare da qualche anno a questa parte.

iPhone SE 2, rumors e caratteristiche

Secondo altri rumors Apple sarebbe al lavoro anche su un altro smartphone, che dovrebbe uscire a marzo 2020. Il sito DigiTimes ha rilevato importanti dichiarazioni su questo prodotto. Secondo il portale questo smartphone potrebbe arrivare in due versioni: la prima, che sarà rilasciata nei primi mesi del 2020, con un design di iPhone 8, ma con a bordo il chip A13, attualmente montato sui top di gamma, mentre un secondo modello potrebbe arrivare a fine anno o inizio del 2021, dovrebbe avere dimensioni da 6.1 pollici con pannello Lcd e riconoscimento Face-id.

Queste informazioni però sono solo dei rumors e come tali vanno prese.