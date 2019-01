Annuncio

Importante riconoscimento per Nadia Toffa, la popolare conduttrice della trasmissione di Italia Uno Le Iene. L’annuncio è arrivato direttamente dai social. Sull’account Instagram de Le Iene è stata pubblicata la comunicazione ufficiale della notizia: Nadia Toffa è diventata cittadina onoraria di Taranto.

Le motivazioni

Il sindaco della città pugliese ha concesso a Nadia Toffa la cittadinanza onoraria. Il gesto, molto significativo, è motivato dal fatto che in passato la conduttrice si è occupata professionalmente della città di Taranto, e in particolare dell’Ilva [VIDEO], l’acciaieria di cui spesso si è parlato nella cronaca per quanto riguarda le problematiche ambientali, le cause legali e i licenziamenti dei dipendenti.

Sempre in prima linea, la Toffa è stata anche madrina della campagna “Ie Jesche Pacce Pe Te”, che in passato ebbe un grande successo e contribuì a raccogliere fondi destinati all’oncologia pediatrica.

Le Jesche Pacce Pe Te

Nel mese di ottobre del 2017, durante una diretta de Le Iene, Nadia indossò la maglietta con la scritta "Ie Jesche Pacce Pe Te" e diventò ufficialmente madrina dell’iniziativa che servì a raccogliere denaro devoluto poi a favore dei bambini di Taranto e delle loro famiglie. In quell’occasione la maglietta indossata dalla Toffa venne venduta su E-bay per la cifra di 10.500 Euro. In seguito la raccolta portò fondi per quasi 500.000 Euro.

Nella mattinata di lunedì 14 gennaio, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, a Taranto, Nadia riceverà la cittadinanza onoraria, Il giorno dopo, invece, la popolare iena incontrerà fan e curiosi, sempre a Taranto, nella sala Teatro del Gesù Divin Lavoratore. In questa occasione verrà presentato il suo libro “Fiorire d’inverno” edito da Mondadori.

In questo libro Nadia Toffa [VIDEO]si confessa a tutto tondo, parlando senza filtri della sua personale battaglia con il cancro.

La conduttrice è ammalata da tempo e non ha mai nascosto le sue condizioni di salute, parlandone durante le dirette televisive e soprattutto sui social, dove ha anche ricevuto commenti negativi da parte di chi l’accusava di strumentalizzare la malattia per ottenere consensi. A questi haters Nadia ha risposto sempre ironizzando e sdrammatizzando.

La Toffa tornerà in video dal prossimo 20 gennaio su Italia 1 alla conduzione Le Iene, come sempre affiancata dai colleghi Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani.