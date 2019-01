Advertisement

Le escape room sono l'ultima moda del momento, in tutto il mondo, ma in particolar modo in Polonia [VIDEO], dove da qualche tempo questo tipo di gioco spopola. Ma dopo che 5 giovani hanno trovato la morte nel corso di una partita, verifiche e controlli stanno portando alla luce il mancato rispetto delle misure di sicurezza in queste strutture, tanto che nel paese ne sono già state chiuse 13.

La tragedia durante il gioco

l'escape room è un bel gioco da fare in squadra, e in gruppo erano infatti le 5 ragazze di Koszalin, in Polonia, che hanno voluto provare a fare questa esperienza tutte insieme.

Le giovani donne hanno cominciato a giocare la loro partita ma non mai riuscite ad uscire dall'attrazione. Sono state quindi ritrovate tutte e 5 vicino ad una porta chiusa, purtroppo già decedute.

In seguito a queste morti inquietanti sono state effettuate le autopsie sui corpi delle ragazze, per accertare la dinamica dei fatti. La ricostruzione fino ad ora più accreditata, visti anche i risultati degli esami medici svolti sui cadaveri, è che le amiche siano morte per delle esalazioni di monossido di carbonio, a quanto pare dovute ad un incendio che si era sviluppato a causa di una stufa.

Le forze dell'ordine che stanno indagando sul fatto spiegano che i locali non hanno un'uscita di emergenza. Di conseguenza, anche per esaminare lo stato di sicurezza del resto delle strutture di "escape room" , sono in corso delle verifiche in tutto il paese che hanno già portato a 13 chiusure. Il primo ministro polacco ha comunque chiesto ai giocatori di segnalare prontamente eventuali carenze di sicurezza alle forze dell'ordine in modo da poter intervenire prontamente ed evitare altre tragedie.

Come funziona il gioco

In questo tipo di giochi la partita non si svolge attraverso uno schermo o un tabellone, ma dal vivo. I giocatori vengono realmente inseriti in una struttura, in genere una stanza o un gruppo di stanze, nella quale devono risolvere enigmi, trabocchetti e giochi di intelligenza per uscire dalla stanza e vincere il gioco. Solitamente vi è anche un tempo massimo per trovare la soluzione.

Tendenzialmente ogni "stanza" è a tema, in modo da far vivere ai giocatori esperienze sempre diverse ed entusiasmanti. Così per gli amanti dell'horror sono state create stanze popolate di (finti) fantasmi e mostri; per gli amanti della storia delle vere e proprie ricostruzioni di epoche lontane; per gli amanti della fantascienza è invece possibile giocare delle partite sognando di essere nello spazio profondo.

Un modo di giocare nuovo e particolare dunque, che fa immergere totalmente gli individui nella partita e nel mondo simulato. Un modo di giocare che ha interessato molto anche studiosi e manager, tanto che a Milano, all'interno dell'Unicredit Pavilion, è stata creata una "escape room" virtuale per testare il comportamento dei soggetti in gruppo.

Inoltre, secondo gli sviluppatori, questo metodo potrebbe essere usato in futuro dalle aziende anche come metodo originale e innovativo di selezione del personale.