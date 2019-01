Annuncio

Annuncio

Nell'ultimo mese nella zona di Cremona, e in particolare a Soncino, si sono avuti moltissimi avvistamenti di luci e strani oggetti volanti. Le segnalazioni si sono spostate poi in tutto il nord, ma nella sola Soncino ne sono state riportate ben tre.

La frequenza dei fenomeni ha assunto una tale dimensione che adesso i Carabinieri hanno informato anche la Prefettura della situazione. Coinvolta anche l'Aeronautica militare che, già in passato, trovò la soluzione di eventi simili.

Avvistamenti UFO a Soncino

Tutto è cominciato appena prima di Natale a Soncino. Alle ore 21:20 del 20 dicembre un padre passeggia tranquillamente con i figli, quando avvista nel cielo uno strano oggetto a forma di rombo lampeggiante, circondato di luci bianche e rosse.

Advertisement

Il misterioso velivolo dopo poco si muove e sparisce. Ma trascorrono solo pochi minuti quando si verifica un nuovo avvistamento in un'altra zona del paese. In questa occasione però l'oggetto sembra dirigersi verso nord.

Gli eventi sono stati riferiti al Centro ufologico cremonese che sta portando avanti ricerche, per quanto possibile. Ma la questione si è resa ancor più complessa quando gli avvistamenti sono cominciati a crescere in tutto il nord. Numerose segnalazioni si sono avute in Lombardia, Liguria, per poi spostarsi sino alla Sicilia.

Carabinieri e Aeronautica al lavoro per risolvere il mistero

Soncino e il cremonese però, per qualche oscura ragione, rimangono una zona privilegiata per questi fenomeni. Nell'ultimo mese si sono avuti ben tre avvistamenti, e questo ha portato gli eventi sino al tavolo delle autorità.

Advertisement

I Carabinieri hanno quindi segnalato tutta la vicenda alla Prefettura, costringendo le istituzioni a interessarsi degli strani eventi. Uno dei testimoni poi ha preso autonomamente anche la decisione di inviare tutto il materiale a sua disposizione all'Aeronautica militare.

In realtà non è la prima volta che si verificano fatti simili. Già nel 2016 si ebbe una catena di avvistamenti molto somigliante che portò sino alla messa in allerta dell'aviazione da parte della popolazione. Si scoprì poi che si trattava soltanto di un'esercitazione programmata da parte degli aerei militari di Ghedi.

In questo caso però non sono ancora pervenute simili notizie o dichiarazioni. Non resta che aspettare per capire se le autorità potranno fornire spiegazioni "normali" per questi misteriosi eventi.