Muore per meningite nel giro di poche ore per un errore di valutazione dei medici dell'ospedale. Secondo il racconto dei familiari infatti, il personale medico pensava si trattasse di un problema relativo ad una semplice otite, ma invece si trattava di una patologia molto più grave, così nel giro di 72 ore la situazione di una piccola paziente americana è precipitata e a soli 10 anni ha perso la vita per il sopraggiungere di una forma estremamente aggressiva di meningite batterica.

La storia della piccola Abbigayle

La protagonista di questa triste storia è Abbigayle Dipietro, una bambina statunitense di Fort Wayne dello stato dell'Indiana. La piccola era stata portata dai suoi genitori in ospedale in seguito ai forti dolori che lamentava di avere all’orecchio e la visita al pronto soccorso aveva fatto pensare ai medici che si trattasse di una banale infezione all’orecchio : per lor, infatti si trattava di chiari sintomi causati da una banale otite.

Secondo il racconto della madre della piccola, dopo la visita i medici non erano sembrati per niente preoccupati dello stato di salute della figlia, rassicurandola che non si trattava di nulla di grave. La situazione, invece, nel giro di poche ore, è drasticamente cambiata con l’insorgenza di febbre alta e vomito, facendo ben presto precipitare le condizioni cliniche della piccola paziente, che è entrata, ben presto, in uno stato di coma irreversibile. Quando i medici hanno capito che non si trattava di un problema banale all’orecchio ma bensì di meningite era troppo tardi per poter intervenire e cercare di salvarla.

La notizia del decesso della bambina ha subito messo in allerta e nel panico i bambini e il personale della scuola, frequentata dalla piccola Abbigayle.

L’increscioso e gravissimo episodio di malasanità, secondo quanto dichiarato dai genitori della bambina, sarà seguito dalle relative denunce agli organi preposti e hanno annunciato che intenderanno portare l'assurdo caso della loro bambina in tribunale.

Meningite batterica: di cosa si tratta

Le meningiti batteriche possono rappresentare una importante causa di mortalità. Statisticamente, infatti, la loro caratteristica è quella di essere accompagnate da una elevata frequenza di complicanze molto gravi. Questo tipo di infezioni presentano, solitamente, una sintomatologia poco specifica per agente eziologico e la loro giusta individuazione risulta, per questo, di estrema importanza. L’ausilio della profilassi è prevista, oltre che al soggetto colpito dall’infezione, anche alle persone con le quali è venuto a contatto.

Anche la prevenzione primaria, in molti casi, risulta importante, poiché alcune di esse si posso prevenire con la somministrazione di specifiche vaccinazioni.