L'orrore si è consumato in Germania, dove un uomo ha chiesto alla propria compagna di poter abusare sessualmente delle figlie come condizione per sposarla. La cosa ancor più grave è che la donna ha acconsentito.

Germania, madre cede le figlie al compagno

"Se mi fai violentare le tue figlie, ti sposo" questa è la richiesta brutale del compagno di una donna tedesca che ha suscitato scalpore a Malchow, una piccola cittadina nel nord della Germania.

Germania, donna degenere cede al compagno le sue figlie

Ciò che ha scandalizzato ancora di più della richiesta, però, è stata l'approvazione della madre delle bambine: una di 4 anni e l'altra appena di 1. Il mostro, come descritto dal Messaggero, è un uomo di 34 anni con alcuni precedenti penali: qualche tempo fa, infatti, l'orco era già stato condannato a passare in prigione 1 anno e 4 mesi per aver violentato sua figlia. L'uomo, che ha conosciuto la donna grazie a una chat per incontri, ha fatto perdere la testa alla donna tanto da accettare qualunque sua richiesta pur di essere portata all'altare.

Invece che il matrimonio, fortunatamente, sono scattate le manette per l'uomo mentre per la madre degenere è partita un'indagine con l'accusa di complicità.

Ancora una volta, dunque, una vicenda raccapricciante e grave che riguarda il fenomeno della violenza sessuale nei confronti di minori. Da quanto si apprende dal quotidiano inglese Daily Mirror, gli abusi sulle bambine si sarebbe purtroppo consumati grazie al benestare della madre, desiderosa di convolare con lui a nozze.

L'uomo è riuscito a soddisfare i suoi desideri malati abusando delle due bambine per diverso tempo. Come accennato poc'anzi, l'orco, che aveva già precedenti penali per reati similari, avrebbe approcciato la donna non tanto per amore ma probabilmente per puntare alle sue bambine. L'ossessione della donna per quest'uomo era talmente forte da sacrificare le sue stesse figlie.

La rabbia nei social

Da quanto emerge dalle indagini la donna sembra che avesse preparato in diverse occasioni le sue figlie ad accogliere l'orco nel migliore dei modi, senza curarsi minimamente della sofferenza che gli stava infliggendo.

L'uomo, inoltre, avrebbe promesso alla donna di sposarla e di ricominciare una nuova vita a Dubai. Così, dopo aver confessato alla compagna del suo amore perverso nei confronti dei bambini, avrebbe inizialmente chiesto alla donna di inviargli foto e video delle figlie.

A seguito della diffusione della notizia, sui social network, in molti hanno manifestato la propria indignazione per la sentenza ritenuta troppo leggera (16 mesi di reclusione) e così hanno riempito i social con post pieni di rabbia.

In molti, infatti, chiedono che la giustizia prenda di mira anche la madre degenere affinché paghi in modo sostanziale per il crimine di cui si è macchiata.