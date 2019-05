E' stato pubblicato un video di Arnold Schwarzenegger che attualmente si trova a Sandton per l'Arnold Classic Africa, mentre viene colpito alle spalle al Sandton Convention Center. Poco dopo, l'attore ha twittato per ringraziare i suoi fan per le loro preoccupazioni e per assicurare loro che stava bene.

Il suo tweet recita: "Grazie per le vostre preoccupazioni, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Pensavo di essere stato spinto dalla folla, il che accade molto spesso. Mi sono reso conto che sono stato preso a calci solo quando ho visto il video come tutti voi. Sono solo felice che l'idiota non abbia interrotto il mio Snapchat".

Arnold Schwarzenegger colpito alle spalle

Il video, che sta circolando sui social media, mostra come Schwarzenegger stava assistendo a una gara di salto con la corda quando è stato avvicinato per fare un video a dei bambini che saltano.

Schwarzenegger viene filmato mentre si alza dal suo posto per poi fare un video degli alunni mentre parla nella fotocamera del telefono. Dalle riprese (di altre persone) si vede un uomo in agguato dietro di lui che salta dandogli un calcio sulla schiena. Subito dopo l'aggressione, l'uomo è stato trascinato via da quella che sembra essere la squadra di sicurezza di Schwarzenegger. Poco dopo Schwarzenegger si siede di nuovo al lato del campo, apparentemente incolume dall'incidente, ma dopo alcuni minuti lui e la sua squadra si alzano dai loro posti e si muovono attraverso il centro congressi, dove poi finisce il video.

Schwarzenegger ha detto che esiste anche un'altra versione, "sfocata" del video, che dovrebbe essere condivisa per capire quanto in realtà in calcio non gli abbia procurato particolari problemi. Tuttavia, fa appello ai fan per condividere alcuni video di ispirazione di giovani atleti che si esibiscono bene nell'Anton Classic Africa. Il suo tweet recita: "Fammi un favore: invece di condividere il video del ragazzo che vuole essere famoso, guarda alcuni dei nostri atleti come questo giovane eroe dimostrando che il fitness è per tutti coloro che meritano di essere famosi. Sono sul mio Snapchat". E subito sotto inserisce il video di un bambino in sedia a rotelle che tira con l'arco.

Le parole dell'organizzatore dell'evento

Wayne Price, l'organizzatore dell'Arnold Classic Africa, ha dichiarato che l'incidente è stato attentamente pianificato dall'aggressore. La polizia ha riferito che l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si era reso protagonista in passato di altri simili incidenti. Price ha fatto sapere che la presenza dell'attore hollywoodiano è stata molto apprezzata da tutti e che "terminator" è stato molto generoso con tutti gli atleti e fans presenti.

"Nessuno di noi poteva prevedere che potesse accadere una cosa simile" ha concluso.