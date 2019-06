Stanno proseguendo serrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, nel leccese, riguardo a quanto successo stamattina in un maneggio di Porto Cesareo, nota località turistica della costa ionica salentina, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita. La vittima presentava una ferita alla tempia provocata da un'arma da fuoco, ovvero un fucile. In un primo momento si è ipotizzato che l'uomo avrebbe compiuto un gesto volontario, ma a quanto pare, dai primi rilievi effettuati dai militari dell'Arma, sarebbero emersi dei dettagli piuttosto inquietanti.

Sembrerebbe infatti, secondo quanto riportato dai media locali, che l'arma sia stata in un certo senso ripulita e svuotata del resto delle cartucce prima dell'arrivo dei soccorsi. Per questo adesso si indaga a 360 gradi.

Dinamica da chiarire

A questo punto nessuna ipotesi è quindi da escludere. Tutto è cominciato questa mattina intorno alle 6:00, quando il padre del ragazzo si è recato nel maneggio e ha trovato il figlio esanime in una pozza di sangue, non lontano dal laghetto della tenuta di famiglia, lungo la litoranea che conduce verso Torre Lapillo, precisamente in località Torre Castiglione, conosciuta per la presenza di un noto camping di villeggiatura.

I carabinieri vogliono capire, sempre se sia trattato di omicidio, se prima della tragedia il 20enne abbia avuto magari una violenta discussione con qualcuno, che poi al culmine del litigio gli avrebbe sparato il colpo d'arma da fuoco, uccidendolo. Sicuramente questi particolari saranno chiariti con il proseguimento delle indagini. Secondo quanto riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, non è comunque esclusa del tutto l'ipotesi che possa anche essersi trattato di un incidente, ma quei particolari riferiti in apertura potrebbero far prendere a questa storia una piega decisamente diversa.

Anche il pm di Lecce sul posto

Sul luogo del fatto di cronaca questa mattina si è recato anche il pm di turno presso la Procura leccese, Giovanna Cannalire, che ha voluto vedere da vicino che cosa fosse successo. La famiglia del giovane è ovviamente sconvolta per quanto accaduto questa mattina. I rilievi nel maneggio proseguono, questo perché si vuole capire fino in fondo la dinamica dell'incidente, oppure dell'omicidio, se di questo poi dovesse trattarsi alla fine.

Inoltre, sempre secondo le informazioni riportate dai media locali, pare che il giovane, A.P queste le sue iniziali, sia uno studente del posto. La notizia della tragedia si è immediatamente diffusa in tutta la cittadina turistica leccese, destando sgomento tra gli abitanti e i turisti, che in tantissimi affollano in questo periodo dell'anno le spiagge del litorale in questione. Maggiori dettagli saranno comunque forniti nelle prossime ore.