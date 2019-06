Ha fatto un volo di diversi metri, precipitando dal secondo piano di una palazzina a Cusano Milanino, una ragazza di 17 anni, che ieri sera ha compiuto l'insano gesto, mettendo a rischio la propria vita. Il dramma è accaduto poco dopo mezzanotte e mezza, quando i genitori e i vicini hanno udito un tonfo. A questo punto non ci hanno messo molto a capire quanto fosse successo, e una volta sul posto i genitori hanno visto la loro figlia che giaceva a terra, gravemente ferita.

Gli stessi infatti, da quanto emerso, avrebbero vietato alla ragazza di uscire: a questo punto la giovane ha pensato bene di eludere il divieto impostogli, e quindi ha annodato tra loro delle lenzuola, e si è calata dalla finestra della sua cameretta. Ma qualcosa è andato decisamente storto: la "corda" improvvisata ha ceduto e lei è caduta nel vuoto.

Prognosi riservata per la ragazza

Al momento la giovane resta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "San Gerardo" di Monza.

Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita, anche se è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica: i sanitari hanno medicato sul posto la ragazza e poi l'hanno portata in ospedale. La situazione sarebbe precipitata quando anche il padre della giovane le avrebbe imposto di non uscire, e proprio a quel punto la ragazza potrebbe aver escogitato il folle piano, ovvero quello di fuggire dalla finestra.

Fortunatamente la tragedia è stata evitata, l'adolescente ha fatto un volo di ben cinque metri prima di finire sull'asfalto sottostante. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del caso ed accertato la dinamica dell'incidente.

Presenti in casa anche la madre e la sorella

Oltre ai due genitori, ieri sera in casa c'erano anche la madre e la sorella della 17enne. Come detto, la giovane aveva il divieto di uscire, ma non voleva perdersi per nessuna ragione la serata organizzata insieme alle sue amiche: certo, nessuno si sarebbe mai aspettato che la 17enne avrebbe compiuto un gesto di questa portata.

Sicuramente nelle prossime ore ci potranno essere ulteriori aggiornamenti su questo spiacevole episodio, che ha gettato in apprensione una famiglia intera, ma anche l'intera comunità di Cusano Milanino, un luogo dove raramente accadono fatti gravissimi. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente in città, destando sconcerto e allo stesso tempo curiosità tra gli abitanti. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore, in seguito ai dettagli che trapeleranno dopo le indagini degli agenti.