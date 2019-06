Una notizia terribile giunge dalla Calabria, dove nella giornata di giovedì 30 maggio, una giovane ragazza di soli 26 anni ha deciso di togliersi la vita nella propria abitazione. Le cause che hanno spinto la giovane a commettere questo tragico gesto non sono ancora state del tutto chiarite, ma pare proprio che alla base ci sia la perdita del lavoro e il non riuscire a trovarne un altro.

A ritrovarla priva di vita è stato suo padre, appena rientrato dentro casa.

I medici del 118 recatisi nell'abitazione, hanno tentato di fare il possibile per poterla salvare, purtroppo però, non c'era ormai più nulla da fare. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine di Cosenza.

Calabria, giovane ragazza si suicida dentro casa

Nella serata di giovedì, nella città di Cosenza, si è consumata una terribile tragedia. Una giovane ragazza di soli 26 anni (S.C. le sue iniziali), si è purtroppo suicidata mentre si trovava all'interno della propria abitazione situata nel centro città.

Calabria, 26enne si suicida dentro casa. (foto di repertorio)

Dalle prime informazioni che giungono sembrerebbe che la giovane abbia perso il lavoro e questo l'avrebbe fatta cadere in depressione. Gli amici della ragazza hanno comunque riferito che nulla poteva far immaginare che, da li a poco, la giovane avrebbe commesso questo drammatico gesto. Anche sul suo profilo personale di Facebook vi era stato solo qualche accenno di disagio, ma nessun segnale particolare che potesse indurre a pensare alla drammatica scelta di togliersi la vita.

La ragazza si è suicidata dentro la sua abitazione e a fare la drammatica scoperta è stato suo padre, che nella tarda serata di giovedì era rientrato a casa. L'uomo, notando la figlia priva di sensi e constatando che non dava alcun segnale di vita, ha immediatamente chiamato i soccorsi del 118, che dall'ospedale Annunziata di Cosenza, si sono precipitatati nei pressi dell'abitazione. I sanitari hanno cercato di fare il possibile per riuscire a rianimarla, ma il suo cuore aveva già smesso di battere da diversi minuti e tutto è stato inutile.

All'interno dell'abitazione sono giunte anche le forze dell'ordine per poter ricostruire al meglio gli ultimi minuti di vita della giovane e poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto.

La giovane era molto conosciuta tra i tifosi della squadra di calcio del Cosenza, in quanto era tifosissima dei Lupi e faceva parte del direttivo del centro di Coordinamento Club Cosenza Calcio. La 26enne era molto impegnata anche nel sociale e si interessava anche di politica.

La notizia lascia attoniti tutti i suoi amici e conoscenti, il parroco della sua parrocchia e l'intero quartiere dove abitava. In molti la stanno ricordando in queste ore anche su Facebook.