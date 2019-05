Poche ore fa un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di soli 29 anni. Il ragazzo, dalle prime notizie, sembra che stesse andando a fare lo scrutatore presso un seggio elettorale quando avrebbe perso il controllo dell'autovettura su cui stava viaggiando, andandosi a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È giunto vivo in ospedale ma è deceduto dopo poche ore. Sul posto ai sono recati i carabinieri per i rilievi di rito che dovranno stabilire l'effettiva dinamica di quanto accaduto.

Calabria, giovane muore mentre va a fare lo scrutatore

Un giovane ragazzo di soli 29 anni che si chiamava Valerio Graziano, poco dopo le ore 6 di oggi domenica 26 maggio, ha perso tragicamente la vita mentre si stava recando a un seggio elettorale nel comune di Crotone. Il ragazzo doveva infatti fare lo scrutatore per le elezioni europee, ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione.

Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che si trovasse a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, e stava transitando lungo via delle Nazioni Unite, nel quartiere Farina, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata, dopo aver colpito il piantone della recinzione del pontino sul torrente Tuvolo.

Calabria, ragazzo muore in un incidente stradale. (foto di repertorio)

L'impatto è stato drammatico e il giovane è rimasto gravemente ferito. In un primo momento è stato soccorso da una pattuglia della Polizia che proprio in quel momento stava transitando sulla strada. Successivamente, gli agenti hanno chiamato i soccorsi del 118 che si sono recati velocemente sul luogo del sinistro. I sanitari dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove è stato ricoverato in condizioni disperate.

I medici hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvargli la vita, ma le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate. Le ferite riportate sono risultate essere infatti troppo gravi e intorno alle ore 09:00 il suo cuore ha smesso di battere.

Le forze dell'ordine che si sono recate sul posto hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso effettuando i vari rilievi di rito. Da una prima sommaria ricostruzione, sembra comunque che il giovane abbia perso il controllo della sua autovettura a causa del manto stradale reso scivoloso dalle piogge che ci sono state questa notte.

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di carreggiata e rimuovere il mezzo rimasto incidentato.