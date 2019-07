La foto di Christian Gabriel Natale Hjorth - uno dei due ragazzi americani accusati di aver ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega - mentre si trova bendato in caserma ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa da diverse testate straniere con titoli forti.

La Cnn ha parlato di "immagine scioccante", mentre secondo Washington Post e Los Angeles Times si tratta di un "atto illegale".

L'opinione pubblica si divide

La foto ritrae uno dei due ragazzi in caserma nel corso dell'interrogatorio, bendato e ammanettato, e quest'immagine ha suscitato diverse reazioni sia nel mondo politico che nell'opinione pubblica tra chi si è detto indignato e chi ha difeso l'Arma.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha immediatamente chiarito la sua posizione, ricordando che l'unica vittima è il carabiniere che ha perso la vita mentre lavorava.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha posto l'attenzione sul rischio di trasformare questo caso in un'inchiesta nei confronti dei carabinieri. Infatti ha sottolineato che il vero atto criminale è l'assassinio del vicebrigadiere Cerciello Rega.

Pietro Grasso ha condannato la fotografia, aggiungendo che potrebbe essere una "buona arma" per i legali del giovane accusato. Allo stesso tempo ha affermato che si tratta di un comportamento che infanga il lavoro di tanti carabinieri e ha puntato il dito contro Salvini e Centinaio che hanno giustificato l'azione.

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha affermato che queste cose non dovrebbero mai accadere.

La donna ha anche manifestato tutta la propria solidarietà verso la famiglia del carabiniere che ha perso la vita. Sulla stessa lunghezza d'onda la madre di Federico Aldrovandi - giovane morto per le ferite subite durante un arresto - la quale ha chiesto chiarezza e prudenza nel dare giudizi.

La reazione della stampa straniera

La Cnn a citato il tweet in cui Salvini ha invocato l'ergastolo per i due giovani statunitensi, precisando che in realtà al momento i due ragazzi non sono stati nemmeno rinviati a giudizio.

Intanto è già stata avviata un'indagine interna da parte dell'Arma per risalire al responsabile della diffusione della foto. Il comandante provinciale Francesco Gargaro, dopo aver evidenziato senza mezzi termini che si tratta di una pratica "illegale", ha aggiunto che probabilmente Hjorth è stato bendato affinché non vedesse alcuni documenti legati alle indagini. Inoltre sembra che il giovane in un secondo momento sia stato portato in un'altra zona della caserma.

Ad ogni modo, è stato ulteriormente ribadito che, una volta identificato il responsabile, verranno presi seri provvedimenti nei suoi confronti.

I media americani intanto non risparmiano critiche all'Italia, parlando di un vero e proprio atto illegale da parte dei carabinieri, mentre alcuni gruppi per la tutela dei diritti umani hanno definito "inquietante" l'immagine. La Cnn ha precisato che le forze dell'ordine hanno avviato una doppia indagine: una per capire chi è stato e per quali motivi ha bendato l'indagato; l'altra per individuare colui che ha girato lo scatto alla stampa.