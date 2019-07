Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina, domenica 28 luglio, a Mattinata, in provincia di Foggia, precisamente nella galleria San Benedetto, dove si sono scontrate frontalmente due automobili. Il tunnel stradale in questione si trova sulla strada Statale 688. Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online Foggia Today, all'origine dell'incidente vi potrebbe essere un sorpasso azzardato.

Nel terribile impatto purtroppo non ce l'hanno fatta un uomo di 34 anni, Antonio Penza, di professione agricoltore, e sua figlia Aurora, di soli sette mesi. I due stavano andando al mare con il resto della famiglia.

Traffico bloccato in galleria

Lo schianto è avvenuto tra una Ford Focus, dove appunto si trovavano padre e figlia, e una Fiat Punto. Sempre secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare La Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero in totale quattro i feriti.

Nella Focus l'uomo e la figlia Aurora non erano soli, in quanto vi sarebbero stati anche la madre della piccola e un'altra donna, che farebbe parte dello stesso nucleo famigliare. Come già detto, il tutto si sarebbe verificato a causa di un sorpasso azzardato, compiuto da una delle due vetture.

Spetterà adesso agli inquirenti della Polizia Stradale di Vieste accertare con esattezza la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Quella che sembrava una tranquilla domenica mattina di fine luglio si è improvvisamente trasformata in dramma. Bruttissime le immagini diffuse dai media locali, che mostrano alcuni dei veicoli incidentati lungo la galleria, ridotti ad un cumulo di lamiere. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona ed estratto le vittime dall'abitacolo della Focus. Il traffico all'interno del tunnel stradale è rimasto bloccato per diverso tempo.

I sorpassi in galleria nel foggiano: un pericolo reale

A quanto sembra il problema dei sorpassi in galleria in provincia di Foggia, specialmente in quelle che si trovano vicino Mattinata, è un problema conosciuto anche dalla popolazione locale. Proprio pochi giorni fa una lettrice di Foggia Today aveva inviato una lettera in redazione, nella quale spiegava che quando si reca al mare, molte volte, c'è il "disgraziato di turno", così scriveva la lettrice, che effettua un sorpasso azzardato, mettendo così a repentaglio sia la propria vita che quella degli altri automobilisti.

La donna quindi richiedeva alle autorità di installare delle telecamere all'interno delle gallerie, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni.

I quattro feriti non sarebbero comunque in pericolo di vita, e sono stati trasportati presso gli Ospedale Riuniti di Foggia e al nosocomio "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo.