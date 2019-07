Una donna stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto insieme ai figli quando è stata letteralmente travolta e uccisa da un tir che trasportava carne sull'autostrada A5, in Piemonte. Feriti anche i due bambini, uno di essi è ricoverato in gravi condizioni.

Il violento impatto e i primi soccorsi

Tremendo incidente nella serata di ieri sull'autostrada A5, Torino-Aosta, tra i Comuni di Quincinetto e Ivrea, in direzione Torino: una donna che viaggiava a bordo di una Fiat Punto di colore grigio ha fatalmente perso la vita dopo esser stata travolta da un tir addetto al trasporto di carni.

A bordo del veicolo vi erano anche i figli di Lucia Honorata Shulla Reyes (questo il nome della vittima, trentatreenne torinese di origini peruviane): un bimbo di quattro anni e la sorellina più piccola, di appena dodici mesi. Sul luogo dell'incidente sono giunti nell'immediato i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Quando i medici si sono avvicinati all'auto semidistrutta per prestare i primi soccorsi, non hanno però potuto far altro che constatare la morte della donna al volante, deceduta a seguito del violentissimo impatto [VIDEO]con il mezzo pesante. Ferita gravemente anche la figlia più piccola, che è stata prontamente trasportata in elisoccorso presso l'Ospedale Parini di Aosta, prima di esser trasferita nel cuore della notte all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è tuttora ricoverata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Meno preoccupanti sono le condizioni di salute del figlio maggiore, lievemente contuso ma comunque trasferito in via precauzionale presso l'ospedale di Aosta: il piccolo è attualmente seguito da un team di psicologi, che dovranno aiutarlo (per quanto possibile) a superare il trauma.

La dinamica del sinistro e le indagini

Lucia Honorata viaggiava in autostrada con i suoi bambini prima di fermarsi per sopraggiunta necessità in corsia di emergenza, in prossimità dello svincolo per Ivrea: "Mamma, mi scappa la pipì", avrebbe detto il più grande dei due figli, che sarebbe sceso dall'auto per qualche minuto per rispondere ai suoi bisogni fisiologici.

Ed è proprio mentre il piccolo si trovava fuori dall'auto, che la Fiat Punto viene improvvisamente travolta da un tir guidato da un autista che ha colpito con veemenza la fiancata sinistra del veicolo, quella destinata al guidatore.

Tuttora in corso le indagini della Polstrada di Torino che dovrà determinare le responsabilità del sinistro [VIDEO]: l’autista del Tir, impiegato per una ditta di trasporti di Verona, è indagato per omicidio stradale.