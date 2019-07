Un'altra tragedia della strada si è verificata ieri sera intorno alle ore 20:30 sulla Sp 86, che collega la cittadina di San Pietro Vernotico, nel brindisino, a Campo di Mare, una delle marine più note della zona. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un 25enne originario di Cellino San Marco, Simone Argentieri, questo il nome della vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un albero di ulivo.

Il sinistro si è verificato proprio nei pressi del ponte che da lì immette sulla superstrada che conduce verso a Lecce, a sud e a Brindisi, in direzione nord.

Ragazzo morto in ospedale

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, pare che il giovane sia spirato non appena arrivato in ospedale. La vittima procedeva sulla strada insieme ad un gruppo di motociclisti, proprio in direzione di San Pietro Vernotico.

Tutti stavano tornando da Campo di Mare, e subito dopo il ponte Simone avrebbe perso il controllo della due ruote, andando a sbattere contro il tronco dell'ulivo. Uno dei suoi amici si è accorto che il ragazzo giaceva ormai privo di sensi a terra, e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul luogo del fatto di cronaca è giunta immediatamente l'ambulanza del 118: al loro arrivo i sanitari hanno provveduto a rianimare il giovane, poi lo hanno caricato sul mezzo di soccorso, che in pochi minuti è partito in direzione dell'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Purtroppo Argentieri è deceduto in ambulanza durante il trasferimento presso il nosocomio pugliese. La strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti, sul posto gli agenti del comando dei carabinieri di San Pietro Vernotico hanno provveduto a illuminare la zona ed eseguito i rilievi del caso.

Una strada teatro di tanti incidenti

La strada provinciale 86 non è la prima volta che diviene teatro di incidenti simili.

Si tratta di una delle strade più trafficate dell'intera provincia brindisina, specialmente in estate, quando la gente dei paesi vicini si reca a Campo di Mare o a Torre San Gennaro, le due località marittime più vicine alla cittadina. L'ultimo sinistro, in ordine di tempo, si verificò il 30 giugno scorso, quando sul ponte che immette sulla superstrada, due auto che procedevano in direzioni opposte si scontrarono violentemente: fortunatamente, in quell'occasione, le conseguenze non furono tragiche.

Ieri sera invece tutto ha preso una piega decisamente diversa. Simone Argentieri era molto conosciuto nella sua Cellino San Marco, cittadina divenuta nota in tutta Italia per essere il luogo in qui è nato e cresciuto il cantautore Albano Carrisi. Grande il dispiacere dei parenti e degli amici del 25enne.