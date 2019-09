Emma Marrone, famosa e stimata cantante italiana, un po' di ore fa, è stata costretta a fare un annuncio spiazzante sul suo profilo Instagram. La ragazza ha pubblicato un post alquanto sospetto nel quale ha sganciato una bomba: è costretta a fermarsi per un po' di tempo e allontanarsi dalla musica. La cantante salentina ha scritto un lungo messaggio rivolto a tutti i suoi fan in cui ha avvisato che, purtroppo, non sarà presente a Malta per il concerto di Radio Italia.

Il motivo risiede in alcune problematiche legate alla sfera della salute.

La Marrone non ha voluto spiegare nel dettaglio cosa le sia successo, si è semplicemente limitata a dire di dover chiudere i conti con una cosa che si porta avanti da un po'. Il tempismo con il quale questo problema si è presentato non è certamente dei migliori, ad ogni modo, lei stessa ha chiarito che non esiste mai un momento giusto per queste cose.

Emma annuncia di non poter presenziare al concerto a Malta per problemi di salute

Il mondo della musica è rimasto spiazzato dall'annuncio fatto dalla cantante salentina su Instagram. Emma Marrone gode di un seguito di fan davvero molto elevato. Lunedì prossimo, infatti, si sarebbe dovuta presentare a Malta per il concerto di Radio Italia in cui avrebbe cantato per tutti i suoi sostenitori. Purtroppo, però, un problema di salute l'ha costretta a dover disdire la sua presenza.

La ragazza ci ha tenuto a porgere a tutti le sue più sentite scuse per l'inconveniente. Ad ogni modo, non può esimersi assolutamente dall'affrontare questa cosa che si è messa sul suo cammino.

Un po' di anni fa, Emma ha combattuto contro un tumore che era riuscita a sconfiggere. L'annuncio dato in queste ore, però, ha fatto pensare ai fan che la cosa possa essersi ripresentata. La cantante, infatti, ha parlato di questo problema come un qualcosa che si porta dietro da un bel po' di tempo e con cui deve assolutamente chiudere i conti.

La Marrone prova a tranquillizzare i fan, i quali le mostrano tutto l'affetto

Emma, però, ci ha anche tenuto a tranquillizzare tutti i suoi fan dicendo di aver voluto divulgare lei la notizia onde evitare allarmismi inutili. Per tale ragione, ha esortato tutti a restare sereni e a non preoccuparsi per lei. La cantante ha detto: "Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi.

Andrà tutto bene".

I numerosi fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di lasciare dei commenti d'affetto e vicinanza al di sotto del post in questione. Molti di essi le hanno voluto fare un in bocca al lupo e le hanno detto di non dispiacersi per il concerto di lunedì. Purtroppo, nella vita accadono cose quando meno ce lo si aspetta.