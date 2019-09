In queste ore, sul web, non si sta facendo alto che parlare di una notizia assolutamente sorprendente ed inaspettata per il mondo della musica. Il cantante dei TheGiornalisti Tommaso Paradiso ha fatto un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram nello spazio dedicato alle Stories.

L’artista ha comunicato l’uscita di una nuova canzone la quale, però, sarà firmata solo ed esclusivamente con il nome Tommaso Paradiso e non con TheGiornalisti. Il motivo risiede nel fatto che il gruppo ha deciso di sciogliersi.

Il cantante si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social, dal quale si è evinto che le ragioni di questa decisione potrebbero essere alquanto importanti. Ad ogni modo, almeno per il momento, non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito alla vicenda.

Tommaso Paradiso annuncia lo scioglimento del gruppo TheGiornalisti, ma resta vago

I Thegiornalisti sono stati un gruppo musicale pop italiano formatosi a Roma nel 2009 e composto da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Pochissime ore fa, il cantante ha annunciato lo scioglimento del gruppo di cui ha fatto parte finora. Il cantante ci ha tenuto a ringraziare tutti per la magnifica avventura ed esperienza vissuta fino a questo momento, tuttavia, adesso pare proprio sia giunto il momento per lui di chiudere un capitolo.

L’artista ha spiegato di aver accettato a fatica questo cambiamento necessario.

Tommaso, però, è stato alquanto vago e misterioso in merito alle cause che hanno spinto il gruppo a prendere questa decisione così estrema, Dal post sulle Stories di Instagram, infatti, si legge: "Credo che non sia nobile spiegarvi il come ed il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò".

In seguito Paradiso ha chiosato dicendo: "Per ora vi basti solo sapere che sono stato male". Le sue parole hanno lasciato tutti i fan alquanto perplessi.

Periodo difficile per il cantante prima di arrivare alla drastica decisione

L’ultima occasione nella quale il pubblico ha avuto la possibilità di assistere ad un’esibizione dal vivo del gruppo è stato il concerto di sabato 7 settembre al Circo Massimo di Roma, evento a cui specie Tommaso teneva davvero moltissimo.

Nel corso del suo sfogo su Insatgram, infatti, ha ribadito: “Volevo fosse una grande festa e non un funerale”.

Dalle sue parole è trapelato tanto rammarico e parecchio dolore. Lui stesso, infatti, ha confessato che gli ultimi mesi sono stati parecchio difficili.

Per il momento, dunque, non resta che attendere che, con il passare dei giorni, qualcuno degli ex membri del gruppo decida di sbottonarsi un po' di più sui dettagli della vicenda.