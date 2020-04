Era incinta di quattro mesi Yainet Benitez Bernal, la 27enne che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada provinciale Valnerina, in zona Pieve Torina. La giovane stava rientrando da lavoro, quando ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il guard rail: la sbarra metallica si è incuneata all'interno dell'abitacolo.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale di Camerino. Purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati del recupero del corpo della ragazza incastrato tra le lamiere.

Addio a Yainet, la 27enne deceduta in un incidente stradale

Aveva solamente 27 anni Yainet Benitez Bernal, la ragazza di 27 anni deceduta in un incidente stradale nella strada provinciale Valnerina, tra Visso e Pieve Torina, in provincia di Macerata. Intono alle ore 14:30 di ieri, venerdì 24 aprile, la ragazza ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il guard rail sulla destra della carreggiata, a pochi passi dal bivio per Monte Cavallo.

Nello schianto la sbarra metallica di protezione ha sfondato l'abitacolo, incastrandosi al suo interno.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Camerino, con l'assistenza dall'eliambulanza di Marche Soccorso, partita direttamente dall'ospedale Torrette, ma purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare: ha perso la vita sul colpo. Per tale motivo la chiamata all'eliambulanza è stata annullata quando l'elicottero era già in volo.

La salma della giovane è stata recuperata con l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Camerino e ricomposta presso l'obitorio dell'ospedale di San Severino.

Yainet era al quarto mese di gravidanza

Yainet Benitez Bernal era anche in dolce attesa: si trovava infatti al quarto mese di gravidanza. L'accertamento delle dinamica dell'incidente stradale è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Camerino, che sono intervenuti anche per regolare il traffico lungo la provinciale Valnerina.

La ragazza stava rientrando da lavoro, era infatti dipendente presso una ditta alimentare di Visso (Macerata).

Residente nella città di Pioraco, Yainet Luis Bernal era originaria di Cuba, ma viveva in Italia da molti anni. Lascia la mamma e il compagno. Molto conosciuta nella sua cittadina, sui social in tanti hanno deciso di commemorarla con un pensiero. Viste le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito all'emergenza sanitaria in corso, non potranno essere celebrati i funerali.