Un bimbo australiano di soli 8 anni negli ultimi tempi è stato vittima di bullismo a scuola. Il suo nome, infatti, è Corona De Vries e questo porta i suoi compagni di classe a prenderlo in giro e ridicolizzarlo. Il piccolo, esausto e disperato, ha deciso di scrivere al noto attore Tom Hanks per raccontargli del suo disagio. Nella lettera il bimbo ha anche chiesto all'attore come stiano lui e sua moglie Rita Wilson perché entrambi sono stati in isolamento proprio in Australia quando erano positivi al Covid-19 (battaglia che hanno vinto).

I coniugi erano, infatti, in Australia per ragioni lavorative quando sono stati contagiati e, quindi, lì hanno dovuto passare la loro quarantena. Il bambino, dopo aver esordito con questa domanda, ha raccontato di amare il proprio nome che, però, ultimamente è diventato argomento di importanti e offensive prese in giro.

La lettera del bimbo e la risposta di Tom Hanks

Il bimbo, che abita nel Queensland, ha spiegato che gli altri bambini lo ridicolizzano anche nelle chat comuni chiamandolo 'Coronavirus' e che lui si sente, per questo, 'deluso ed arrabbiato'.

Uno sfogo di un bimbo di 8 anni che ha commosso e suscitato la risposta del divo di Hollywood Tom Hanks. L'attore di 'Forrest Gump' ha scritto una lettera battuta con la macchina da scrivere nella quale ha subito identificato il piccolo come 'amico' e l'ha ringraziato per la sua preoccupazione per lo stato di salute suo e della moglie. L'attore ha poi rassicurato di stare bene e di aver ricevuto la lettera quando era già tornato negli Stati Uniti: 'grazie, sei stato un grande amico'.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Hanks ha poi spiegato che Corona è un nome raro ed è anche l'anello che circonda il Sole. Oltre alla lettera di risposta l'attore ha inviato al bambino una macchina da scrivere ma non una qualsiasi. L'oggetto è, infatti, proprio di marca Corona ed il divo l'aveva portata con sè nella Gold Coast (proprio in Australia) dove è tornata per essere donata al piccolo. Hanks ha comunicato al suo nuovo piccolo amico di chiedere aiuto ad un adulto per usare il dono in modo corretto e di utilizzarla, poi, proprio per rispondergli e per 'parlare' ancora.

Commovente anche il post scriptum finale: 'hai un amico in me'.

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno deciso di aiutare la ricerca per combattere ed annientare il Covid-19 donando il proprio sangue. Da giorni e giorni, infatti, i ricercatori stanno analizzando il plasma di pazienti guariti per estrarre degli anticorpi da poter iniettare, in futuro, nel sangue di pazienti ancora malati.

Hanks, pochi giorni dopo la guarigione, aveva spiegato il modo in cui il virus si è manifestato parlando di forti nausee nella moglie e di un fortissimo dolore muscolare in lui.