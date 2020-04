Un operaio di 55 anni è stato aggredito presso la struttura in cui lavorava, da un toro che doveva essere trasportato al reparto di macellazione, a Roma. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni, ma secondo quanto affermato dai medici, non rischierebbe la vita. La Polizia sta indagando per verificare la sicurezza del luogo in cui è avvenuto il tragico episodio e ricostruire la dinamica dei fatti.

Operaio attaccato da un toro che doveva essere macellato: i colleghi lo hanno salvato, ma è grave

Un grave incidente è accaduto presso la struttura Centro Carni, in viale Palmiro Togliatti, al Prenestino.

Un operaio è stato attaccato da un bovino, mentre l'animale stava per essere trasportato al reparto di macellazione. L'uomo, un romano di 55 anni, stava svolgendo il suo lavoro quando, nello stanzone in cui si trovava il toro, è stato aggredito dalla furia dell'animale. I colleghi sono subito accorsi in aiuto dell'operaio, ma l'animale dal peso superiore a 800 kg ha iniziato a scalciare, provocando gravi ferite al 55 enne. L'operaio è stato raggiunto al petto e alle braccia dal capo, ma non dalle corna del toro.

Il grave episodio è avvenuto questa mattina, 29 aprile, intorno alle 9:00. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e l'uomo è stato trasportato urgentemente all'ospedale San Giovanni, in codice rosso. La prognosi è riservata e secondo le prime informazioni raccolte, l'operaio si trova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate anche le Forze dell'Ordine che con la Polizia Scientifica hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura di macellazione.

Si indaga sulla verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro degli operai del Centro Carni del Prenestino e sulla dinamica dell'incidente che ha provocato gravi lesioni all'operatore romano.

La Polizia indaga sulla sicurezza del Centro Carni del Prenestino, dove è avvenuto il tragico incidente

Dalle testimonianze raccolte dai colleghi che hanno assistito alla scena, l'operaio sarebbe finito tra le zampe del toro che ha iniziato a scalciare più volte.

Per l'uomo, terrorizzato dalla furia e dal peso dell'animale, è stato impossibile liberarsi prima dell'arrivo dei suoi colleghi. Si attendono ulteriori aggiornamenti per conoscere le condizioni di salute dell'operaio di 55 anni attaccato dal toro prossimo al macello.

Un episodio simile si era verificato a Padova, quando in due giorni tre operai erano stati caricati da bovini destinati al macello. Anche in quei casi, registrati nell'ottobre scorso, si era trattato di gravissime ferite che fortunatamente non avevano messo in pericolo la vita dei malcapitati.