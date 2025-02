Tarik si vendicherà di Sezai facendolo arrestare all'insaputa di Guzide nelle prossime puntate di Tradimento e gli ruberà il telefono.

Le anticipazioni rivelano che Tarik scriverà a Guzide fingendosi Sezai e le chiederà una pausa dalla loro relazione. In realtà, Sezai si troverà in carcere, ma Guzide crederà che l'uomo sia con sua figlia in Canada e sarà molto dispiaciuta per la decisione di non vedersi più fino al divorzio dal marito.

Tarik sempre più spietato con Guzide e Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik farà di tutto per vendicarsi di Guzide, perché vedrà il suo ricco patrimonio messo a rischio.

Dopo aver tentato di corrompere i suoi figli con due milioni di dollari, Tarik si renderà conto che Guzide e il suo avvocato non si fermeranno fino a quando non avrà più un centesimo. L'uomo sarà furioso e tenterà persino di togliere la vita a sua moglie, assoldando un sicario, ma fortunatamente la donna uscirà illesa dall'agguato. Nel frattempo, Sezai sarà sempre più vicino a Guzide e questo infastidirà ancora di più Tarik, che studierà un piano di vendetta anche per il suo ex amico. Grazie alle sue conoscenze, Tarik riuscirà a far arrestare Sezai incastrandolo con un documento firmato da lui. L'uomo finirà in prigione con la grave accusa di essere un pericoloso trafficante a capo di un'organizzazione.

Sezai sarà arrestato poco prima di prendere il volo per il Canada e raggiungere sua figlia Ipek, quindi Guzide non saprà nulla. La donna continuerà a pensare che Sezai sia partito e quando le arriverà il suo messaggio di conferma, sarà ancora più tranquilla. Tarik scriverà a Guzide usando il telefono di Sezai e si spaccerà per lui dicendole che è arrivato ed è con sua figlia.

L'accusa di adulterio e la trappola per Sezai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik continuerà a tenere con sé il telefono di Sezai per comunicare con Guzide di tanto in tanto per non destare sospetti. L'uomo invierà alla moglie la foto di una bambina, dicendo che è la figlia di Ipek, ma non le telefonerà mai. La scusa che Tarik userà sarà quella della linea disturbata e utilizzerà la stessa tattica anche per comunicare con il servitore di Sezai.

Nel frattempo, Tarik farà pubblicare le foto di Guzide e Sezai accusando pubblicamente sua moglie di adulterio. Con il passare dei giorni, Guzide inizierà a preoccuparsi e andrà a bussare a casa di Sezai per parlare con il suo servitore e confrontarsi con lui. L'uomo dirà a Guzide di averlo sentito solo per messaggio, esattamente come lei, e le mostrerà la foto della bambina. A quel punto, la giudice tornerà a casa, ma sarà ancora in ansia per Sezai. Tarik passerà alla seconda fase del suo piano inviando a Guzide un altro messaggio che questa volta non le farà affatto piacere. "Ho letto la notizia su di noi, sono molto dispiaciuto", leggerà Guzide, "Sarà meglio non vederci finché non divorzierai".

La giudice leggerà che Sezai resterà da sua figlia per un lungo periodo e sarà piuttosto infastidita dal modo in cui si è rivolto a lei, mettendo di fatto in stand by la loro relazione.

La guerra tra Tarik e Guzide è appena iniziata

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide ha scoperto che Tarik ha venti milioni di dollari che ha nascosto a tutti. Questa novità ha spinto Guzide ad assumere Elmas Heves, una divorzista nota per la sua spietatezza, decisa a togliere a suo marito fino all'ultimo centesimo. Tarik sa bene chi è Elmas e inizia seriamente a temere che i suoi conti vengano bloccati. L'uomo si è precipitato da Guzide per spingerla a rinunciare alla difesa della divorzista, ma Sezai lo ha spinto fino a farlo cadere.

Guzide non ha nessuna intenzione di arrendersi e la guerra tra i due ex coniugi è appena iniziata. Nel frattempo, anche Yesim ha scoperto che Tarik è molto più ricco di quanto pensasse e sta facendo di tutto per tornare con lui.