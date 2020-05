Francesca Maione ha perso la vita improvvisamente a 27 anni mentre faceva la doccia, a causa di una scossa elettrica che l'ha folgorata. I Carabinieri stanno lavorando per capire l'esatta dinamica della disgrazia avvenuta la sera della festa patronale di Santa Sofia. La comunità di Celle di Bulgheria in provincia di Salerno, è sconvolta e si è stretta attorno alla famiglia.

Tragedia a Celle di Bulgheria: Francesca è morta sotto la doccia a 27 anni

La tragedia è avvenuta ieri sera, 15 maggio, il giorno in cui si festeggia la patrona Santa Sofia. La tragica morte di Francesca Maione ha gettato nello sconforto una famiglia e l'intera comunità di Celle di Bulgheria.

La ventisettenne era rientrata a casa dove viveva con i suoi genitori e il fratello, in via Vittorio Emanuele, alle porte del paese, pochi minuti dopo le 20:00. Quando la ragazza è entrata in doccia, però il destino di quella famiglia è stato segnato per sempre. All'improvviso, in casa c'è stato un blackout e il fratello di Francesca è andato a vedere se avesse bisogno di qualcosa, ma quando è arrivato davanti alla porta del bagno, il ragazzo ha visto che fuoriusciva acqua. Insieme ai genitori, ha provato a chiamare Francesca, ma la ragazza non rispondeva, così hanno deciso di sfondare la porta. Una volta nel bagno, la famiglia della 27enne ha fatto l'amara scoperta: la giovane era riversa per terra, nel box della doccia.

I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro. L'abitazione è stata messa in sicurezza e le Forze dell'ordine hanno dovuto lavorare al buio: per Francesca Maione, non c'è stato niente da fare. La ragazza è morta sul colpo, probabilmente a causa di una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia.

Le Forze dell'ordine, coordinate dal capitano Matteo Calcagnile, hanno effettuato i rilevamenti necessari per tentare di ricostruire gli ultimi minuti di vita di Francesca.

Si indaga per capire la dinamica della disgrazia e cosa abbia scatenato la scossa elettrica

Secondo una prima ricostruzione, l'ipotesi più plausibile secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti è che Francesca Maione sia stata folgorata da una scarica elettrica che si è sprigionata dal braccetto della doccia.

Ancora al vaglio degli inquirenti è la causa della scarica e resta da capire quale sia stato il conduttore. Il corpo della giovane è stato trasferito presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri, dove all'obitorio verrà effettuato l'esame autoptico per comprendere precisamente le cause che hanno portato alla morte.

La scomparsa improvvisa di Francesca Maione ha sconvolto i cittadini di Celle di Bulgheria che hanno riempito i social di messaggi dedicati alla giovane vita spezzata a soli 27 anni. Tutti gli amici che la ricordano come una ragazza dolcissima, si sono stretti al dolore della famiglia per la tragica e improvvisa perdita.