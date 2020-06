Da oggi è iniziata una nuova fase di convivenza con la covid-19: è infatti possibile spostarsi tra le regioni italiane senza necessità di autocertificazione. Tuttavia il virus non è ancora scomparso e dalla Protezione Civile giungono nuovi aggiornamenti in merito alla sua diffusione nel nostro Paese. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, i contagiati totali sono 233.836 con un incremento nelle ultime 24 ore di 321 positivi. Il numero dei morti ammonta a 33.601 e in un giorno si riscontrano 71 nuovi decessi. Oggi i guariti sono 846 per un totale che ora è pari a 160.938.

Regioni, i dati del coronavirus aggiornati al 3 giugno

Tra le regioni la situazione più delicata resta sempre quella della Lombardia, ma la diffusione del coronavirus resta monitorata attentamente in tutto il Paese.

Lombardia: nella regione più colpita dal Coronavirus i positivi oggi sono 237 e il totale si assesta a 89.442;

Emilia Romagna: il totale subisce una crescita di 14 nuovi infetti e si porta a 27.842;

Veneto: oggi due casi in più, 19.164 il totale;

Piemonte: per effetto di 19 nuovi positivi alla Covid-19, il totale sale a 30.734;

Marche: un solo nuovo infetto fa salire il totale a 6.735;

Liguria: oggi si registrano 17 nuovi contagi e il totale si assesta a 9.751;

Campania: i positivi in più di ieri sono 12 e il totale sale a 4.821;

Toscana: a causa di quattro nuovi malati di coronavirus, il totale si porta a 10.121;

Sicilia: sull'isola non si registrano nuovi casi e il totale è pari a 3.447;

Lazio: dieci nuovi contagi, 7.753 il totale da inizio pandemia;

Umbria: non ci sono nuovi malati per l’ottavo giorno consecutivo, il totale è 1.431;

Friuli Venezia Giulia: non ci sono nuovi positivi, il totale resta pari a 3.276;

Abruzzo: in 24 ore i nuovi infetti sono tre e il totale si porta a 3.252;

Puglia: un solo nuovo contagiato, 4.499 il totale;

Bolzano: nella Provincia Autonoma non si registrano nuovi positivi nemmeno oggi e il totale è fermo a 2.598;

Provincia Autonoma di Trento: un solo nuovo contagiato e il totale sale a 4.433;

Calabria: non ci sono nuovi malati di Covid-19 per il settimo giorno di fila, il totale è pari a 1.158;

Sardegna: nell'isola oggi non ci sono nuovi contagiati e il totale resta 1.357;

Valle D'Aosta: nessun nuovo caso anche oggi, 1.187 il totale;

Molise: non ci sono nuovi infetti in questa regione ed è il quinto giorno di fila, il totale è pari a 436;

Basilicata: nella regione meno colpita dal coronavirus anche oggi non si registrano nuovi casi (per il decimo giorno di fila) e il totale resta fermo a 399.

I dati sulla pandemia da coronavirus nel Mondo

I casi di Covid-19 registrati su scala globale sono circa 6.480.000. Nella giornata di martedì 2 giugno sono stati confermati ben 115.000 positivi in tutto il mondo. I pazienti guariti, 3.085.000, sono lievemente di più rispetto a quelli attualmente ammalati, pari a 3.010.000.

I morti per coronavirus sono più di 383.000 mentre versano in gravi condizioni almeno 54.500 persone. In nord America le vittime sono quasi 127.000 su un totale di 2.125.500 positivi. In Europa la Covid-19 è stata contratta da 2.020.000 persone e 176.000 sono purtroppo decedute. I morti in Asia sono 32.000 circa su un totale di 1.211.000 casi.

In America Latina i contagiati sono in totale 950.000 e fra questi si contano circa 43.000 decessi. In Africa si sono superati i 160.000 casi di coronavirus, buona parte dei quali concentrati in Sud Africa ed Egitto, mentre i morti sono 4.530. In Oceania i positivi sono 8.839 e i morti 124.

I paesi con più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: più di 108.000 decessi su 1.880.000 casi totali di coronavirus;

Brasile: 31.000 morti su 558.000 contagi confermati;

Russia: 433.000 persone hanno contratto il virus e di queste ne sono morte 5.200;

Spagna: 287.000 positivi secondo worldometers, mentre i morti sono 27.000;

Regno Unito: 278.000 casi di Covid-19 e quasi 40.000 vittime ufficiali;

Italia: poco meno di 234 mila contagi e 33.601 vittime;

India: 208.000 contagiati dal virus e più di 5.800 decessi;

Germania: 184.000 malati di Covid-19 da inizio pandemia e quasi 8.700 morti;

Perù: quasi 175.000 casi e 4.767 morti per coronavirus;

Turchia: 165.500 persone positive al coronavirus e 4.585 vittime;

Iran: più di 160.000 casi totali e 8.000 decessi;

Francia: per effetto di un riconteggio operato dal Governo, i casi totali in Francia scendono a 151.000, mentre i morti sono 29.000;

Cile: circa 109.000 contagiati e 1.188 morti per Covid-19.