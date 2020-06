Un incidente stradale, avvenuto nella periferia di Fondi (Latina), è costato la vita al 19enne Mattia Di Manno. Nel tardo pomeriggio di domenica 7 giugno il giovane, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un Fiat Doblò. Per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Fondi.

Addio a Mattia deceduto in un incidente stradale a Fondi

Si chiama Mattia Di Manno il 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio del 7 giugno a Fondi, in provincia di Latina. L'impatto è avvenuto nella periferia della città, in via Sugarelle.

Il ragazzo, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un furgone, un Fiat Doblò.

L'impatto è stato violento: lo scooter è andato completamente distrutto, mente il furgone è rimasto danneggiato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti repentinamente gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Fondi. Per Mattia non c'è stato nulla da fare, i tentativi di rianimazione sono stati vani: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, i carabinieri diretti dal comandante Emilio Mauriello, e coordinati dal capitano Francesco Vivona (della compagnia di Terracina) si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dei fatti.

Entrambi i mezzi coinvolti nello schianto, come da prassi, sono stati sequestrati. Per chiarire al meglio quali siano state le cause dello scontro, verrà ascoltato anche il conducente del Fiat Doblò.

Mattia avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità

Mattia Di Manno abitava non molto distante dal luogo in cui è accaduto l'incidente.

Fra pochi giorni avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità: era uno studente dell'istituto alberghiero Filosi di Terracina. La notizia della sua scomparsa ha lasciato i compagni di classe e professori attoniti e in tanti hanno deciso di commemorare il ragazzo sui social. La preside dell'istituto frequentato da Mattia, Anna Maria Masci, l'ha voluto ricordare tramite alcuni post sul gruppo Facebook "Filosi gruppo scuola".

La preside ha espresso tutta la sua vicinanza non solo alla famiglia del ragazzo, ma anche ai suoi compagni di scuola, rimasti sconvolti dalla vicenda: "Non riusciamo neanche a consolarvi ragazzi, per ora io personalmente riesco soltanto a dirvi che dobbiamo avere coraggio, perché bisogna darne prova di questo coraggio. Vi abbraccio tutti". Mattia lascia i genitori e una sorella, la sua famiglia è molto conosciuta in città, in quanto proprietaria di uno storico bar sulla Flacca.